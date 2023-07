Erlinger Feuerwehr feiert ihre restaurierte Fahne

In die Jahre gekommen war die Erlinger Feuerwehrfahne. Nach der Restaurierung erstrahlt sie jetzt in neuem Glanz. Das wird am Sonntag ausgiebig gefeiert.

In neuem Glanz erstrahlt wieder die Fahne der Freiwilligen Feuerwehr Erlingen. Sie war in die Jahre gekommen und hatte große Verschleißerscheinungen im Laufe der Jahre gezeigt. Es ist die zweite Restauration der Feuerwehrfahne. Die im Jahre 1957 beschaffte Fahne wurde 1982 bereits einmal restauriert und ausgebessert. Nun soll groß gefeiert werden.

Gegründet wurde die Freiwillige Feuerwehr Erlingen am 7. September 1884. Der erste größere Einsatz, über den berichtet wird, rief die junge Ortsfeuerwehr am 14. August 1885 nachmittags mit 30 Mann zum Einsatz. Insgesamt, so wird genau verzeichnet, haben dabei 428 Mann Hilfe geleistet. Das erste größere festliche Ereignis beging die Wehr am 5. Juli 1910 mit dem 25-jährigen Gründungsfest. Außer der Erlinger Wehr waren noch weitere acht Wehren mit dabei.

Erlinger Feuerwehr hat alte Spritze von 1914

Die Liebe der Wehr gilt ihrer alten Spritze von 1914, die heute noch funktionstüchtig ist und immer wieder zu besonderen Ereignissen gezeigt wird. Moderne Feuerwehrtechnik verkörpert das Staffellöschfahrzeug – das dritte selbstfahrende Einsatzfahrzeug der Wehr, welches im Juni 2012 geweiht wurde und das alte TSF (Tragkraftspritzenfahrzeug) ablöste.

Durch den mit einer grundlegenden Sanierung unter Kommandant Hermann Schilling und dem Vorsitzenden Wolfgang Schwarz am 24. März 2000 begonnenen Umbau erhielt die Wehr eine größere Fahrzeughalle, Nebenräume und im Dachgeschoss einen Schulungsraum. Am 7. Und 8. Juli 2001 wurde das Haus wieder seiner Bestimmung übergeben. Der Markt Meitingen half mit rund 100.000 Euro bei der Materialbeschaffung (und weiter noch bei der Inneneinrichtung), die Wehr steuerte 3632 Arbeitsstunden bei.

Das 125. Jubiläum beging die Wehr im Juli 2010 zusammen mit den Erlinger „Unter Uns“ Schützen, die ihr 100. Vereinsjubiläum feierten. Die Zeichen der Zeit wurden 2023 mit der Gründung der Kinderfeuerwehr erkannt. So können seit letztem Jahr Kinder ab sechs Jahren der Kinderwehr beitreten.

Erlinger Feuerwehrfahne hatte viele Schäden

Am 7. Juli 1957 fand die Fahnenweihe der ersten Fahne der Freiwilligen Feuerwehr Erlingen statt, diese wurde 1982 schon einmal restauriert und ausgebessert. Aber nach 65 Jahren wies die Fahne an vielen Stellen Schäden auf. Es wurde nicht lange überlegt, ob eine neue Fahne angefertigt oder die altehrwürdige Fahne erhalten werden solle. „Da die Gestaltung unserer Fahne allen nach wie vor sehr gut gefällt, haben wir uns dazu entschieden, die Fahne zu restaurieren“, erklärt der Vorsitzende Patrick Gerblinger.

Nun wird die Fahne am Sonntag, 16. Juli, bei einem Gottesdienst um 8.30 Uhr in der St. Clemens Kirche in Herbertshofen erneut geweiht. Im Anschluss können die Gäste am Erlinger Feuerwehrhaus ein paar gesellige Stunden verbringen. Für Speisen und Getränke ist auch gesorgt und der Musikverein Erlingen spielt. Für die kleinen Gäste gibt’s eine Tombola sowie einige Übungen der Jugendfeuerwehr.