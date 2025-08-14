Fahrradfahrer bremst und stürzt über seinen Lenker

Am Mittwochabend ereignete sich in der Bahnhofstraße an der Einmündung zur Schmutterstraße ein Fahrradunfall, teilt die Polizei aus Zusmarshausen mit. Dabei wurde der Radfahrer verletzt. Dieser befuhr die Bahnhofstraße und wollte in die Schmutterstraße einbiegen. Dabei sah er sich um und bremste gleichzeitig stark. Dadurch wird er über den Lenker geschleudert und schlug mit dem Kopf auf den Asphalt auf. Er erlitt eine Platzwunde am Kopf und stand unter Schock. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Ob ein Fahrradhelm getragen wurde, ist der Polizei nicht bekannt. (jah)

