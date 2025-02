Im Juni 1969 wurde Gersthofen zur Stadt erhoben. Das sollte beim „Gersthofer Stadtfest“ alljährlich gefeiert werden. Doch wer jetzt an Bierbänke und Schießbuden in frühsommerlicher Atmosphäre denkt, liegt falsch. Denn vor 20 Jahren endete das Stadtfest am 13. Februar bei eisiger Kälte mitten im Fasching. Mit dem Gersthofer Bürgerfaschingsumzug war es 2013 endgültig vorbei.

