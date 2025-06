Wunderschöner, beeindruckender Festumzug in Anhausen zum großen Feuerwehrjubiläum

24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche einsatzbereit und das seit 150 Jahren: Was mit 32 Männern 1875 mit einfachen Mitteln ins Leben gerufen wurde, um für die Sicherheit des Ortes zu sorgen, entwickelte sich bis heute kontinuierlich weiter zu einer starken Feuerwehr mit großem Einsatzspektrum, das höchste Anforderungen an Aus- und Fortbildung stellt. Der 150-jährige Geburtstag der Freiwilligen Feuerwehr Anhausen war Ausdruck einer Erfolgsgeschichte, die es wert ist, groß gefeiert zu werden.

