Oldtimer als Besuchermagnet beim Volksfest Fischach

Vom 8. bis zum 12. Mai wartete ein vielfältiges Programm auf die Besucher des Fischacher Volksfestes. Eine Veranstaltung fand deutlich weniger Anklang als erwartet.

Wie jedes Jahr zog auch heuer das Fischacher Volksfest wieder tausende Besucher an. Dieses Jahr mit auf der Liste war eine Pegel-Party mit DJ, Blasmusik, Schlager sowie eine Oldtimerschau. Der erste Vorsitzende Maximilian Werner des Musikvereins Fischach, der das Fest veranstaltete, schätzt die Zahl der Besucherinnen und Besucher auf maximal 5000.

Weniger Besucher seit der Pandemie

Insgesamt hat sich die Besucherzahl seit der Corona-Pandemie deutlich verschlechtert. Dieser Abwärtstrend war schon im vergangenen Jahr zu beobachten – dieses Jahr lief es ähnlich. Warum die Besucherzahlen seit Corona sinken? "Das würden wir auch gerne wissen", meint der Vereinsvorsitzende. Insgesamt zeigt sich Werner dennoch zufrieden: "Allgemein war das Volksfest gut, alles lief recht friedlich, es gab keine Zwischenfälle", bilanziert er.

Welche Programmpunkte waren gut besucht, welche weniger? Ausgezeichnet angenommen wurde die Pegelparty mit DJ Tomcat am Mittwoch. Für die Party zeigte eine Anzeige den Pegelstand an: Wenn diese auf hundert Prozent anstieg, ertönte ein Signal, die Getränke wurden billiger. "Auch die Musik hat perfekt gepasst", berichtet Werner. Am Vatertags-Donnerstag war "das Zelt voll und super besucht".

Rund 250 Oldtimer-Interessierte in Fischach

Am Samstagabend ertönte "gehobene Blasmusik" im Bierzelt – vom Blasorchester "Blech & Co". Auch das sei, Werner zufolge, gut besucht gewesen. Großen Anklang gefunden hat auch das Oldtimer-Treffen am Sonntag, an dem rund 250 Oldtimer teilnahmen, schätzt Werner. Weiter bilanziert er: "Donnerstag wie Sonntag sind auch vom Essen her optimal angenommen worden."

Am Sonntag gab es auf dem Fischacher Volksfest eine Oldtimerschau. Die ist bei den Besuchern gut angekommen. Foto: Wilhelmine Glaßer

Deutlich mehr Besucher und Besucherinnen hatte Werner am Freitagabend erwartet: Da hat die Partyband "Lausbuam" gespielt. Die Stimmung war "sehr gut", berichtet der Vereinsvorsitzende. Weniger gut war die Besucherzahl. Im Vergleich zum vergangenen Jahr sei diese sogar "deutlich geringer" gewesen. "Sonst waren am Freitag eineinhalbmal so viele Leute da", resümiert Werner.

Lesen Sie dazu auch