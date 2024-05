Partystimmung und zünftige Blasmusik beim Volksfest in Fischach

Rund um den Vatertag an Christi Himmelfahrt veranstaltet der Musikverein Fischach auf dem Volksfestplatz einen Rummel mit Bierzelt, Ständen und Fahrgeschäften.

Es ist wieder Zeit für das Volksfest in Fischach: Vom 8. bis 12. Mai verwandelt sich der Festplatz in Fischach in ein großes Festgelände an der Buschelbergstraße für das Volksfest in Fischach. Das Programm verspricht abwechslungsreiche Tage voller Unterhaltung und Spaß für jedes Alter. Veranstalter ist der Musikverein Fischach. Um mit ausgelassener Stimmung in das lange Festwochenende zu starten, findet am Mittwoch erstmals eine Pegel-Party mit DJ Tomcat statt.

Das Besondere an der Party: Der Pegel bestimmt den Preis. Sobald die Pegelanzeigen im Festzelt vollständig gefüllt sind, treten für einen gewissen Zeitraum vergünstigte Getränkepreise in der Bar, der Schenke oder am Weizenstand in Kraft. Der Vatertag, der erstmals durch die Wollmetshofer Böllerschützen eingeleitet wird, steht ganz im Zeichen der Blasmusik und ist ein Termin zum geselligen Beisammensein im Festzelt.

Kuchenverkauf der Bäckerei Köbler an zwei Tagen

Da der Kaffee- und Kuchenverkauf der Dorfbäckerei Köbler im vergangenen Jahr großen Anklang gefunden hat, ist die Bäckerei Köbler auch in diesem Jahr am Donnerstag- und Samstagnachmittag mit einer großen Auswahl an Kuchen im Festzelt vertreten. Am Freitagabend findet wie gewohnt die „Nacht in Tracht“ statt, bei der die Partyband "Lausbuam" für Stimmung und mitreißende Musik sorgt.

Dem Musikverein Fischach ist auch die Sicherheit seiner Gäste wichtig. Sowohl am Mittwoch als auch am Freitag stehen Shuttlebusse für den Heimweg zur Verfügung. Traditionelle Klänge erwarten die Festbesucher am Samstag, wenn Blasmusik der Spitzenklasse geboten wird. (AZ)

