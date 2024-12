Neuer Sendemast in Fischach: „Von Handys kommt mehr Strahlung am Körper an, als von Mobilfunkmasten“

Neue Sendemasten für das schnellere 5G-Netz sorgen im Landkreis Augsburg immer wieder für Unmut in der Bevölkerung. Nun ist es in Fischach so weit. Seit Bekanntwerden der Pläne für einen neuen Mobilfunkmast in Itzlishofen hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die sich gegen den Sendemast und für ein Mobilfunkvorsorgekonzept ausspricht. Unter anderem ist von Schäden durch die Strahlung die Rede. Demnächst soll ein umstrittener Mobilfunk-Gegner in Fischach sprechen.

