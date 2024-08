Westliche Wälder: Imposante Deckenfresken und eine Station des Jakobswegs

Der Naturpark Westliche Wälder feiert sein 50-jähriges Bestehen. Anlässlich dessen haben wir verschiedene Tipps aus dem Buch dazu besucht. Weitere Stationen, die man im Naturpark westliche Wälder nicht verpassen sollte, sind die Kirchen St. Michael und St. Jakobus der Marktgemeinde Fischach. Die Kirchen sind sowohl von der Gestaltung als auch von der Bedeutung sehr unterschiedlich, doch beide sind einen Besuch wert.

Die Kirche St. Michael wurde 1499 eingeweiht. Von ihrer einst gotischen Bau- und Gestaltungsweise ist kaum noch etwas zu sehen, da sie mehrfach umgebaut und an den Zeitgeist angepasst wurde. Das Innere der Kirche hat hauptsächlich Merkmale aus dem Barock und Rokoko. Die Figuren jedoch sind aus verschiedenen Zeitaltern. Erst 1964 und 1965 wurde die Kirche zum bisher letzten Mal erweitert. Dabei wurde ein neues Fresko gemalt, das möglichst zu den Originalen passen sollte, berichtete Pfarrer Markus Schrom, Leiter der Pfarreiengemeinschaft Fischach.

Eine Fischacher Kirche ist dem Erzengel Michael geweiht

Geweiht ist die Kirche dem Erzengel Michael, was besonders im zentralen Deckenfresko deutlich wird. Die Gemälde zeigen Momente aus der Offenbarung des Johannes. Beispielsweise ist zu sehen, wie der Erzengel den Teufel in Form eines sieben-köpfigen Drachens aus dem Himmel verbannt. Eine weitere wichtige Rolle spielt die Corpus Christi Bruderschaft, die es noch heute gibt, so der Pfarrer. Bei dieser steht die Verehrung der Eucharistie im Mittelpunkt, was im vorderen Fresko zu sehen ist.

Die Kirche St. Jakobus im Wollmetshofen ist grundlegend anders gestaltet. Besonders wichtig ist hier der heilige Jakobus, da die Kirche eine Station des Jakobsweg ist. Bemerkenswert sei die Darstellung der Heiligen in der Kirche. „Es ist eine sehr ungewöhnliche Darstellung, dass Jakobus hier schlafend zu sehen ist. Aber durch seine Merkmale wie die Muschel, den Stab und den Hut ist er eindeutig zu erkennen“, erklärt Pfarrer Schrom.

Was die Kirchen heute zu bieten haben

Da die Kirche St. Michael heute noch die Pfarrkirche ist, finden dort wöchentlich am Mittwoch um 9 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr Gottesdienste statt. Außerdem ist die Kirche täglich tagsüber für Besuche und Gebete geöffnet und kann besichtigt werden. Pfarrer Schrom empfiehlt, mit einer Kamera das Fresko im Kirchenschiff näher anzuschauen, um die einzelnen Fratzen der Teufelsgestalt zu betrachten. Um die Abbildungen zu verstehen, kann man sich die Offenbarung 12 und 13 in der Bibel nachlesen. Auch lohne es sich die Apostelbilder genauer anzuschauen, da jedes eine ungewöhnliche Symbolik aufweist.

St. Jakobus ist besonders interessant für Pilger. Dort gibt es ein Pilgerbuch für Eintragungen und Gebete und zudem den gängigen Pilgerstempel. Ein Trinkwasserbrunnen ist auf der Wiese vor der Kirche zu finden. Die Kirche ist ebenfalls täglich geöffnet.