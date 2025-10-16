Viele Ideen rund um die Frage der Woche zur Digitalisierung

In dieser Woche haben wir gefragt, welche digitalen Prozesse in der Verwaltung verbessert werden könnten. Während der Landkreis Augsburg eine digitale Modellregion werden möchte, ist Meitingen in einem bundesweiten Projekt Digitalpilot. Anders als beim Thema Windkraft, als uns fast 100 Leserbriefe erreichten, waren es dieses Mal genau drei:

Franz Eichinger aus Dinkelscherben beschreibt den Prozess vom Umtausch von EU-Kartenführerscheinen bis zum Jahr 2033. Bei einem Umtausch in Augsburg Land bei der Führerscheinstelle werde demnach wie folgt verfahren: „Der Antrag muss heruntergeladen und ausgedruckt werden. Dann wird dieser händisch ausgefüllt. Ein biometrisches Foto vom Fotografen wird dann auf ein vorgezeichnetes Feld aufgeklebt. Zusätzlich müssen die Vorder- und Rückseiten von Führerschein und Personalausweis kopiert und beigelegt werden. Dies wird dann in einen Briefumschlag gesteckt und per Post versandt oder persönlich bei der Führerscheinstelle abgegeben werden. Ein Vorgang wie vor 50 Jahren, nur damals brauchte ich noch keinen Computer mit Drucker, sondern bekam den Antrag in Papierform von der Führerscheinstelle.“

Die neue Schuleingangsuntersuchung: komplizierter als zuvor

Dirk Kehr aus Gersthofen schrieb auf Facebook, dass von den bayerischen Ministerien sehr viele Dienste zur Verfügung gestellt werden, die jedoch flächendeckend genutzt werden müssten. „Auch für die Schulen in Verantwortung des Landkreises fehlen durchgängige Konzepte.“ Bei Kommunen dagegen sei alles gut, was vor Ort erledigt werden könnte. Die wenigsten Gemeinden könnten sich einen professionellen IT-Betrieb leisten. Dabei könnte man auf Angebote des Freistaates zurückgreifen. Digitalisierung sei einerseits wichtig, andererseits müsse man auch immer die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. Der Service für sie dürfe nicht unter der Digitalisierung leiden. Als Beispiel führt Kehr die Schuleingangsuntersuchung an: „Da verlangt man tatsächlich, dass die Eltern mit ihren Kindern für eine 20-minütige Untersuchung zum Landratsamt fahren. Früher wurden diese in den Kindergärten durchgeführt.“

Ein Gersthofer wünscht sich den Blickwinkel auf die Bürger

Werner Binder aus Gersthofen sagt, mit Kfz-An- und Abmeldung, Wohnungsänderungen, Passfotos für Ausweise – habe die öffentliche Verwaltung Unmengen zu bearbeiten. „Die öffentliche Verwaltung kann gerne ihre Prozesse optimieren und die Produktivität erhöhen. Digitalisierung hilft dabei.“ Binder wünschte sich bei der Frage der Woche eine Änderung des Blickwinkels zum Bürger und den täglichen, regelmäßigen Anfragen der Leistungen der öffentlichen Hand aus dessen persönlicher Sicht. (AZ)