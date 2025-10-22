Mehr Frauen in die Politik: Wie kann das funktionieren?

Unter dem Motto „Bavaria ruft!“ tourt derzeit eine bayernweite Kampagne durch den Freistaat, die mehr Frauen für die Kommunalpolitik gewinnen möchte. Nun machte die Initiative auch in Stadtbergen Station – und lockte zahlreiche interessierte und engagierte Frauen in den Veranstaltungsraum der AWO. Ziel war es, ins Gespräch zu kommen, Erfahrungen auszutauschen und Mut zu machen, politische Verantwortung zu übernehmen.

Auf dem Podium nahmen vier Politikerinnen Platz, die in unterschiedlichen Parteien, aber mit ähnlicher Motivation aktiv sind: Bürgermeisterin Kathrin Alte (CSU), Carolina Trautner (CSU), Simone Strohmayr (SPD) und Marina Jakob (Freie Wähler). Durch den Abend führte Brigitte Protschka, Vorsitzende des AWO-Präsidiums und des Verwaltungsrats. Sie betonte zu Beginn, dass politische Teilhabe von Frauen kein Nischenthema, sondern eine Voraussetzung für eine lebendige Demokratie sei.

Bayern wählt am Internationalen Frauentag

Kathrin Alte, Erste Bürgermeisterin der Gemeinde Anzing, ist Mitinitiatorin der Kampagne „Bavaria ruft!“. Ihr Anliegen: Bis zu den nächsten Kommunalwahlen am 8. März 2026 – passenderweise dem Internationalen Frauentag – sollen deutlich mehr Frauen für ein kommunalpolitisches Engagement gewonnen werden. Alte unterstrich, dass es dabei nicht nur um Quoten gehe, sondern um Haltungsfragen und Sichtbarkeit: „Wir müssen den Begriff Frauenquote positiv besetzen. Sie ist kein Nachteil, sondern ein Werkzeug, um Strukturen zu verändern.“

Schon in ihrer Begrüßung machte sie deutlich, dass Politik kein reines Männergeschäft mehr sein dürfe. „Ich bin gerne Mutter, aber ich bin auch gerne Bürgermeisterin“, sagte sie und lächelte. Sie wünsche sich, dass mehr Frauen den Mut fassen, in Gemeinderäten und Kreistagen Verantwortung zu übernehmen. Oft fehle es nicht am Interesse, sondern an Zeit, Unterstützung oder Selbstvertrauen. „Daran müssen wir arbeiten“, so Alte. Hybridsitzungen, flexible Betreuungsangebote oder familienfreundliche Rahmenbedingungen könnten helfen, politische Arbeit mit dem Alltag zu vereinbaren.

„Frauen machen es nicht besser, sondern anders.“ Carolina Trautner, CSU-Landtagsabgeordnete

Daran anknüpfend betonte Carolina Trautner, Landtagsabgeordnete der CSU, wie wichtig die unterschiedlichen Blickwinkel seien, die Frauen in politische Entscheidungsprozesse einbringen: „Frauen fragen oft: Was bedeutet eine Entscheidung für Familien, für Pflege, für das Ehrenamt?“ Solche Fragen veränderten Politik zum Positiven. „Frauen machen es nicht besser, sondern anders“, so Trautner. Sie machte deutlich, dass Frauen selbstverständlich auch klassische „Männerthemen“ wie Wirtschaft oder Infrastruktur kompetent vertreten können: „Wir wollen, wir können und wir machen.“

Simone Strohmayr, SPD-Landtagsabgeordnete, griff diesen Gedanken auf und ergänzte, dass es nicht darum gehen dürfe, Frauen auf bestimmte Themenfelder zu beschränken. „Wir bringen Expertise in allen Bereichen mit – ob Wirtschaft, Umwelt oder Digitalisierung. Frauenpolitik darf nicht in eine Nische gedrängt werden.“ Gleichzeitig brauche es mehr sichtbare Vorbilder, die zeigen, dass politisches Engagement für Frauen machbar ist. „Wir müssen patriarchalische Strukturen in den Köpfen durchbrechen“, sagte Strohmayr. „Wir Frauen können genauso viel erreichen wie Männer – und das Kämpfen lohnt sich.“

Frauen sollen sich gegenseitig unterstützen

Auch die Landtagsabgeordnete Marina Jakob von den Freien Wählern sprach offen über ihre Erfahrungen in einer noch immer männerdominierten politischen Landschaft: „Frauen müssen oft einen Tick besser sein, um ernst genommen zu werden. Man hat gewonnen, sobald man die alten, weisen Männer überzeugt hat“. Sie richtete einen eindringlichen Appell an das Publikum: „Frauen müssen endlich Frauen wählen. Wir sollten uns gegenseitig unterstützen, statt uns zu vergleichen oder neidisch sein“. Der Saal reagierte mit zustimmendem Applaus.

Zwischen den Podiumsteilnehmerinnen entwickelte sich im Verlauf des Abends ein lebendiger Austausch über Strategien, wie mehr Frauen für kommunale Ämter gewonnen werden können. Dabei ging es nicht nur um Strukturen, sondern auch um Selbstverständnis. Alte fasste zusammen: „Man sollte sich ein bis zwei Themen suchen, für die man steht. Authentizität schafft Vertrauen – und das ist die Grundlage für politische Arbeit.“

Am Ende waren sich alle Referentinnen einig: Mut, Offenheit und Solidarität sind entscheidende Schlüssel, um mehr Frauen für die Politik zu begeistern. „Politik macht Spaß. Traut euch, seid mutig, seid aktiv, seid taff, bleibt authentisch“, lautete das gemeinsame Fazit. Frauen müssten nicht bescheiden sein oder zurückstecken, nur weil sie Frauen sind – sie sollten sichtbar sein, gestalten und ihren Platz selbstverständlich einnehmen.