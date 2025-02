Freiwillige und „fleißige Ameisen“ helfen in Nordendorf bei Entkernung des Schulkellers

„Mit 30 Ameisen vor Ort – da geht was“, freut sich Monika Rosenäcker, packt sich einen Eimer voller Schutt, von denen der Kellertrupp unaufhörlich welche ans Fenster bringt und kippt ihn in den Container. Was viele fleißige Ameisen gemeinsam binnen weniger Stunden bewirken können, kann Nordendorfs Bürgermeister Tobias Kunz recht genau beziffern: Am Freitagmittag kamen die ersten Helfenden, die sich beim Helfernetzwerk Ants (auf Deutsch: Ameisen) engagieren, in Nordendorf an. Nach vier Stunden waren zwei Container voll, die über Nacht ausgetauscht wurden. Am Samstagmorgen standen wieder leere Container vor der Nordendorfer Grundschule, in der am vergangenen Wochenende ein lautes, staubiges und kraftraubendes Großprojekt anstand: die Entkernung des Kellers.

