Bin ich schon krank? Demenz ist mehr als schlechtes Hören

Demenz bleibt oft lange unerkannt. Erkrankungen werden nach wie vor zu wenige diagnostiziert. Einer deutschen Studie zufolge leben 60 Prozent der an Demenz Erkrankten ohne eine gesicherte Diagnose. Gleichzeitig wird die Diagnose häufig erst bei fortgeschrittener Symptomatik gestellt - eine Aktion, die in Diedorf begann, soll künftig im Landkreis Augsburg für frühzeitiges Erkennen sorgen.
Diedorf
