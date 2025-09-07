Icon Menü
Früherkennung von Demenz: Kostenfreies Screening im Landkreis Augsburg

Diedorf

Bin ich schon krank? Demenz ist mehr als schlechtes Hören

Bei Terminen im Landkreis Augsburg können Interessierte direkt vor Ort ihre Gedächtnisleistung überprüfen lassen. So lief das erste Screening in Diedorf.
Von Jutta Kaiser-Wiatrek
    • |
    • |
    • |
    In Diedorf konnten sich Freiwillige auf erste Anzeichen einer Demenzerkrankung testen lassen.
    In Diedorf konnten sich Freiwillige auf erste Anzeichen einer Demenzerkrankung testen lassen. Foto: Ina Fassbender/dpa (Symbolfoto)

    Demenz bleibt oft lange unerkannt. Erkrankungen werden nach wie vor zu wenige diagnostiziert. Einer deutschen Studie zufolge leben 60 Prozent der an Demenz Erkrankten ohne eine gesicherte Diagnose. Gleichzeitig wird die Diagnose häufig erst bei fortgeschrittener Symptomatik gestellt - eine Aktion, die in Diedorf begann, soll künftig im Landkreis Augsburg für frühzeitiges Erkennen sorgen.

