Wie schon in den vergangenen fünf Jahren schnitzen die Ministranten und Ministrantinnen Osterfeuerprügel in Agawang. Die Prügel werden später graviert und mit einem schönen Spruch verziert. Am Ostersonntag werden sie dann nach der Auferstehungsmesse angebrannt und zum Mitnehmen für eine Spende als Haussegen hergerichtet.

