Fußball-Kreisliga: „Als würde man mit dem Rad am Nürburgring antreten“

Der 13. Spieltag in der Kreisliga Augsburg wird am Samstag mit den Gastspielen des TSV Welden (beim SV Hammerschmiede, 14 Uhr) und des TSV Zusmarshausen (beim ASV Hiltenfingen, 15 Uhr) eröffnet. Nachdem der SV Ottmarshausen beim FC Kleinaitingen gastiert (Sa, 16.30 Uhr), will die SpVgg Westheim in Kissing den zweiten Saisonsieg einfahren (So, 15 Uhr). Während sich die SpVgg Auerbach-Streitheim mit Blick auf die bevorstehende Heimpartie gegen den SV Schwabegg von einer deutlichen Pleite beim Ligapimus erholen muss (So, 15 Uhr), steht der TSV Diedorf beim Tabellenzweiten aus Merching vor einer echten Bewährungsprobe.

