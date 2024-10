Kreisliga: Zwischen Zuversicht und Druck im Kampf um den Anschluss

Der zwölfte Spieltag in der Kreisliga Augsburg wird mit dem Gastspiel des TSV Zusmarshausen beim SV Ottmarshausen eröffnet (Sa, 15 Uhr), bevor sich die noch sieglose SpVgg Westheim auf dem heimischen Kobel gegen den Kissinger SC beweisen muss (So, 15 Uhr). Während der TSV Diedorf auf heimischem Rasen gegen den SC Kissing bestehen will, steht die SpVgg Auerbach-Streitheim zu Gast beim Ligaprimus aus Langerringen vor einer echten Herkulesaufgabe (So, 15 Uhr). Der TSV Welden empfängt auf dem heimischen Theklaberg zeitgleich den direkten Tabellennachbar aus Kleinaitingen und könnte sich mit etwas Glück aus dem Tabellenkeller befreien.

