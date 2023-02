Gablingen

07:40 Uhr

Bekommt die Gablinger Siedlung einen Mikromarkt?

Plus In der Gablinger Siedlung soll es bald mehr Einwohner geben. Nicht jeder will das Bauvorhaben. Wäre der Mikromarkt "Go Buy" ein Schritt in die richtige Richtung?

Von Katrin Reif Artikel anhören Shape

Im jüngsten Gablinger Gemeinderat war es wieder kuschelig voll. Auf der Tagesordnung stand ein Projekt, das dem einen oder anderen Bauchschmerzen bereitet: das neue Baugebiet in Gablingen-Siedlung. Drei Bürger hatten sich mit ihren Bedenken offiziell an das Gremium gewandt. In ihren Schreiben heißt es beispielsweise, in Gablingen könne man nicht einmal einkaufen. Damit würden nur noch mehr Leute herziehen, die sich ohne Auto nicht versorgen könnten. Doch noch in derselben Sitzung sollte eine mögliche Lösung folgen - zumindest für diese Beschwerde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen