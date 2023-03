Die Gablinger Jugend hat jetzt einen neuen Treffpunkt

Plus Anpfiff für den Jugendtreff: In Gablingen gibt es jetzt einen Rückzugsort zum Zocken, Abhängen und Freunde treffen. Wir waren auf Besuch dort.

Strahlend tritt Jugendreferent Martin Everts durch die Tür und streckt Bürgermeisterin Karina Ruf ein Paket entgegen: "Unser erstes Paket, da steht unsere Adresse drauf!" Jugendtreff Gablingen heißt es auf dem Aufkleber. Und damit ist es offiziell: Ein lange geplantes Projekt ist endlich Wirklichkeit geworden, denn nun hat die Gemeinde einen Ort, an dem sich junge Menschen wohlfühlen.

Und wenn man bedenkt, dass erst ein paar Tage geöffnet ist und bis dahin noch nichts offiziell kommuniziert wurde, ist eigentlich schon viel los im Pfarrhaus. Es gibt ein Zimmer mit einem großen runden Tisch, darauf liegen Erdnussflips und ein paar Spiele, zum Beispiel Uno. Am Schreibtisch sitzt ein Junge an der Playstation. In der Küche kauft sich gerade jemand ein Spezi, im Raum daneben sitzen Jungs und Mädchen auf der Couch, quatschen und spielen Switch.

Auch Erwachsene sind in Gablingen mit von der Partie

Und dann wären da noch die Erwachsenen, die am Kickertisch spielen: Josef Falch, Vorsitzender beim Kreisjugendring, mit Kollegin Sabine Landau, Jugendreferent Martin Everts und Bürgermeisterin Karina Ruf. Alle sind ausgelassen und froh darüber, dass es nun endlich losgeht. Im Februar 2022 hat sich der Gemeinderat einstimmig dafür entschieden, in den Jugendtreff zu investieren. Für den Anfang wurden dafür Räume im Pfarrhaus angemietet. Jetzt gehe es darum, sich kennenzulernen und gemeinsam Ideen zu entwickeln, sagt Everts. Im Gespräch mit den Jugendlichen können zum Beispiel Öffnungszeiten noch angepasst werden, aber auch ein Ortswechsel ist auf lange Sicht vorgesehen.

Everts hat schon viele Ideen, die er mit den Jugendlichen umsetzen möchte. Ein Kickerturnier, Ferienprogramm, gemeinsames Kochen … Der 39-Jährige aus Biberach ist spürbar voller Enthusiasmus. Er trägt eine punkige Frisur, schwarze Stiefel, die Schnürsenkel sind orange und rot. Doch vom Äußeren sollte man sich nicht täuschen lassen, der dreifache Familienvater nimmt seine Aufgaben in Gablingen sehr ernst. Als Sozialpädagoge weiß er genau, wie er im Jugendtreff arbeiten möchte: "Ich will den Jugendlichen zeigen, dass sie mir wichtig sind." Auf der anderen Seite will er professionell Distanz wahren und abends sein Diensthandy auch mal ausmachen.

Der Gablinger Jugendreferent hofft auf Unterstützung

Außerdem hofft er auf Unterstützung aus den eigenen Reihen. An diesem Abend zum Beispiel ist die 17-jährige Julia da. Sie ist in Gablingen in vielen Vereinen aktiv und will trotz Abi-Stress auch im Jugendtreff ein wenig mithelfen. Auch Freiwillige aus Gablingen können sich beim Kreisjugendring als ehrenamtliche Helfer für Feste und Aktionen melden. Die ersten neugierigen Erwachsenen haben auch schon reingespitzelt. Eine Frau kommt rein und bringt die ausgedruckten Schilder vorbei, die der Wind an diesem Tag vom Zaun geweht hat. Sie freut sich über die neuen Nachbarn und bietet auch gleich an, einfach Schilder an ihrem Zaun festschrauben. Sodass bald alle wissen, dass es in Gablingen jetzt einen Jugendtreff gibt.

In den ersten Jahren plant die Gemeinde für den Jugendtreff zwischen 75.000 und 84.000 Euro jährlich ein. Darunter fallen die Personalkosten für den in Vollzeit angestellten Everts, Miete und ein Etat beispielsweise für Geschirr und Lebensmittel. Die Öffnungszeiten sind vorerst Dienstag bis Freitag jeweils von 14 bis 19 Uhr.