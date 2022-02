Gablingen

Gablinger Gemeinderat will besseres Angebot für die Jugend

Plus Mehr Gewicht auf die Jugendarbeit will legen will die Gemeinde Gablingen. Dies beschloss der Gemeinderat. Dafür ist allerdings noch einiges zu tun.

Von Andreas Alt

In Gablingen sollen die Kinder- und Jugendarbeit gemeinsam mit dem Kreisjungendring (KJR) neu aufgestellt und dazu ein Jugendreferent eingestellt werden. Das beschloss der Gemeinderat einstimmig, wie Bürgermeisterin Karina Ruf ( CSU) mitteilte. Es braucht allerdings noch einige Vorarbeiten.

