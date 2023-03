Gablingen

Gablingen gibt probeweise Nachlass beim Verkauf von Grundstücken

Plus Wie teuer sollen gemeindliche Grundstücke in Gablingen verkauft werden? Darüber gehen im Gemeinderat die Meinungen auseinander. Nun gab's aber doch eine Lösung.

Von Katrin Reif

Die Gemeinde im Zwiespalt: Einerseits hat der Gablinger Gemeinderat ein Interesse daran, Einheimischen Baugrundstücke anzubieten. Andererseits müssen auch Kommunen Grundstücke für viel Geld einkaufen und erschließen – und sollten beim Verkauf kein Minusgeschäft machen. Für die Entscheidungsträger heißt das, sie müssen an den richtigen Rädchen drehen. Und die Diskussion rund um die zwei zum Verkauf stehenden Grundstücke in der Oberlehrer-Sommerer- und in der Batzenhofer Straße zeigte, dass nicht jeder am selben Rädchen drehen möchte.

