Widerstand gegen geplanten Solarpark: Jetzt gibt es einen ersten Beschluss

Plus Nachhaltige Energie oder Verschandelung der Landschaft. Bei einem geplanten Solarpark sind sich Gablingens Gemeinderat und Lützelburger Bürger nicht einig.

Der geplante Solarpark an der Achsheimer Straße in Lützelburg findet offenbar im Gemeinderat mehr Unterstützung als bei den Bürgern. Die Politiker begrüßen die Freiflächen-Photovoltaikanlage, die auf einer Wiese etwa 300 Meter östlich des Lützelburger Ortsendes errichtet werden soll. Anwohnerinnen und Anwohner wehren sich gegen eine aus ihrer Sicht "Verschandelung der Landschaft". Der Gemeinderat fasste nun eine erste Entscheidung.