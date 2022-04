Anwohner lehnen Solarparkpläne für Lützelburg ab

Plus Nachhaltige Energieerzeugung wird immer wichtiger. In Lützelburg stößt allerdings eine geplante Photovoltaikanlage auf Widerstand.

Wer sich dem Gablinger Ortsteil Lützelburg von Osten aus nähert, sieht die Gemeinde idyllisch zwischen Feldern auf einer Anhöhe liegen. Etwa 300 Meter östlich des Ortsschildes soll nun auf einer bisherigen Wiese entlang der Achsheimer Straße eine Freiflächen-Photovoltaikanlage errichtet werden. Dies sieht ein Bauantrag vor, welchen der Gablinger Gemeinderat bei seiner Sitzung am Dienstag, 26. April, behandeln wird. Doch gegen das Vorhaben haben einige Lützelburger etwas.