Ist ein „kiss & go“-Platz die Lösung an der Gablinger Schule?

Die Frage: „Wie umgehen mit den Elterntaxis?“ treibt die Gablinger weiterhin um. Wie bereits in den Bürgerversammlungen im Juli angesprochen, bleibt die Situation vor Schule und Kindergarten in den Morgen- und Mittagsstunden ein Ärgernis und gefährdet vor allem die Sicherheit der Kinder. Eine kurzfristige Lösung scheint nicht in Sicht, es kann nur immer wieder an die Vernunft der Eltern appelliert werden. Das Thema beschäftigte auch den Gablinger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung.

Die Gemeinde prüft ein temporäres Durchfahrtsverbot an der kritischen Stelle. Werner Kapfer (Grüne/SPD) brachte die Idee eines „Kiss- & Go“-Bereiches ins Spiel, was die Zuhörerschaft mit Schmunzeln quittierte. Josef Wetzstein (Grüne/SPD) schlug vor, dass ein gemeinsames Konzept mit Schule, Elternbeirat, Gemeinde und Verkehrsbehörde erarbeitet werden müsse, das alle mittragen. Dem stimmte der Rat einvernehmlich zu.

Zugeparkte Straßen und schnelle Autos nerven die Gablinger

Die allgemeine Verkehrssituation ist und bleibt ein schwieriges Thema in Gablingen: zugeparkte Straßen, Geschwindigkeitsüberschreitungen, gefährliche Situationen sind an der Tagesordnung. Zusätzliche Halteverbote und die Einführung von weiteren Tempo-30-Zonen sind schwierig durchzusetzen. „Mehr Sicherheit für alle sollte selbstverständlich sein“, meinte Bürgermeisterin Karina Ruf. Sie bat um Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer und kündigte zusätzliche Kontrollen an.

Anlieger fühlen sich durch die Umleitung zur Baustelle massiv belastet

An die Gemeinde wurde der Antrag gestellt, den LKW-Verkehr in der Peterhofstraße auf 7,5 Tonnen zu beschränken. Durch die Umleitung hat die Anzahl der Fahrzeuge deutlich zugenommen und führt zu einer massiven Belastung der Anlieger; die alte Peterhofstraße ist bereits jetzt stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Gemeinderat konnte sich darauf einigen, kurzfristig eine Tonnagebegrenzung während der Umleitung durch die Baustelle zu beantragen. Anschließend soll eine aktuelle Messung durch die kommunale Verkehrsüberwachung durchgeführt werden.

Auch die Fernwärme und eine Bürger-App beschäftigen die Gablinger

Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates hatten auch die Gablinger Bürgerinnen und Bürger das Wort. Sie wünschen sich unter anderem Informationen zum Nahwärmenetz, zur Friedhofsgestaltung, zur Einrichtung einer Bürger-App, zu verfügbaren Räumen für Vereine im geplanten Ortszentrum, zu Geschwindigkeitsbegrenzungen an neuralgischen Punkten sowie zur Priorisierung der in der Gemeinde geplanten Projekte.

Bürgermeisterin Ruf versprach in allen Punkten Prüfung und Klärung sowie eine zeitnahe Kommunikation über den Gemeindeanzeiger. Der aktuelle Stand zur Fernwärme kann im Internet unter www.gablingen-fernwaerme.de eingesehen werden.