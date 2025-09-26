Der Lützelburger Wasserturm wird ein grünes Klassenzimmer

In seiner jüngsten Sitzung gab der Gablinger Gemeinderat grünes Licht für den Bauantrag „Neubau eines grünen Klassenzimmers mit zwei Stellplätzen“ und somit für die weitere Planung des Projektes „Naturschutz am Wasserturm“, das die Fotofreunde des TSV Lützelburg und Abteilungsleiterin Jana Kuchenbaur bereits vor drei Jahren gestartet haben.

Der Lützelburger Wasserturm soll zu einem Ort der Umweltbildung werden

Was ist geplant? Der Lützelburger Wasserturm, Wahrzeichen hoch über dem Gablinger Ortsteil, soll zu einem Ort der Naturvielfalt und Umweltbildung werden. In dem geplanten „grünen Klassenzimmer“ sollen Informationen über das angrenzende Naturschutzgebiet präsentiert werden.

Schulklassen könnten den Pavillon künftig als Outdoor-Klassenzimmer nutzen. Die schießscharten-ähnlichen Fenster des Wasserturms werden geöffnet und dahinter Nistkästen installiert. So können Vögel angesiedelt werden. Auch ein Fledermausquartier ist angedacht.

Auch rund um den Lützelburger Wasserturm wird sich einiges ändern

Der Plan sieht zudem vor, dass die Fläche um den Wasserturm begrünt wird, eine Streuobstwiese soll alten Obstsorten Raum geben. Darüber hinaus wird es möglich sein, über einen vorgezeichneten Rundweg das angrenzende Biotop, die sogenannte Lehmgrube, teilweise zu besichtigen. „Der Gemeinderat begrüßt und unterstützt das Projekt, das von einem hohen Grad an Qualität und Professionalität gekennzeichnet ist“, freut sich Gablingens Bürgermeisterin Karina Ruf. Die EU-Förderung ist bereits beantragt; sobald die Unterstützung bewilligt ist, kann mit der Realisierung begonnen werden.