Gablinger und Gablingerinnen suchen Ideen für die Ortsmitte von Gablingen

Gablingen

Wo „zwickt“ es in Gablingen?

Bei der ersten Ortswerkstatt in Gablingen können sich Bürgerinnen und Bürger mit ihren Ideen für eine funktionierende Ortsmitte einbringen. Das kommt gut an.
Von Ingrid Knöpfle
    Gablingen sucht nach Ideen für seine Ortsmitte.
    Gablingen sucht nach Ideen für seine Ortsmitte. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

    Gespannt geht der Blick von Bürgermeisterin Karina Ruf immer wieder zur Tür der Gablinger Mehrzweckhalle: Wie viele Personen werden zur ersten „Ortswerkstatt“ kommen? Gemeinsam mit der Planungsgemeinschaft Raab und Kurz und dem Gemeinderat hatte sie dazu eingeladen, gemeinsam mögliche Ideen für den zentralen Ortsbereich zu diskutieren und Lösungen zu erarbeiten. Und pünktlich zum Beginn waren fast alle Stühle besetzt.

