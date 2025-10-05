Wo „zwickt“ es in Gablingen?

Gespannt geht der Blick von Bürgermeisterin Karina Ruf immer wieder zur Tür der Gablinger Mehrzweckhalle: Wie viele Personen werden zur ersten „Ortswerkstatt“ kommen? Gemeinsam mit der Planungsgemeinschaft Raab und Kurz und dem Gemeinderat hatte sie dazu eingeladen, gemeinsam mögliche Ideen für den zentralen Ortsbereich zu diskutieren und Lösungen zu erarbeiten. Und pünktlich zum Beginn waren fast alle Stühle besetzt.

Ingrid Knöpfle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86456 Gablingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Andreas Raab Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis