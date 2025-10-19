Von wegen Rentner-Gang: Jubelstürme bei Gerhard Polt in Fischach

Viele Jahre gehörten die Well-Brüder der Biermösl Blosn an. Blosn steht auf bayerisch für Clique oder Gruppe. Neudeutsch würde man es heutzutage als Gang bezeichnen. Seit der Trennung der Biermösl Blosn bilden die drei Vollblutmusiker und Multiinstrumentalisten zusammen mit dem Kabarettisten Gerhard Polt eine solche. Obwohl sich Polt (84 Jahre), Michael (67), Karl (66) und Christoph „Stofferl“ (65) Well allesamt im Rentenalter befinden, wäre es äußerst despektierlich, von einer Rentner-Gang zu sprechen. Im Gegenteil: Bei ihrem Auftritt in der Fischacher Staudenlandhalle sorgte das Quartett fast drei Stunden lang für Jubelstürme und Lachsalven. „Ein Hochgenuss“, schwärmte nicht nur Thomas Kramer aus Bonstetten.

Die Fischacher Feuerwehr und eine Bäckerei kümmerten sich um das Publikum

Viel Arbeit bedeutete es zunächst für die Organisatoren. Die Freiwillige Feuerwehr kümmerte sich um die Parkplatzsuchenden, die bis in die Ortsmitte ausweichen mussten, die Bäckerei Köbler, die später noch im Programm Erwähnung finden sollte, sorgte mit heißer Pizza, warmen Leberkäse und jeder Menge süßem Backwerk für das leibliche Wohl der 1.100 Besucherinnen und Besucher. „Wir hätten die Halle zweimal ausverkaufen können. Bei diesen Publikumsmagneten braucht es gar keine Werbung“, freute sich Marion Halamay, die im Vorzimmer des Bürgermeisters in der Marktgemeinde Fischach die Fäden für dieses Event zog, über die prall gefüllte Halle.

Voll besetzt war die Fischacher Staudenlandhalle beim Auftritt von Gerhard Polt und den Well-Brüdern. Foto: Andreas Lode

Schon als die Protagonisten zu den Klängen eines Dudelsacks einmarschierten, brandete zum ersten Mal rauschender Beifall im weiten Runde auf. Es war nicht das einzige exotische Instrument, das im Laufe des Abends zum Einsatz kommen sollte. Die Well-Brüder können nicht nur mit Gitarre, Tuba, Harfe, Trompete, Flöte oder steirischem Akkordeon umgehen, sondern beherrschen auch Drehleier oder den selbst gebastelten Brummtopf. Als Ablage für die als „alpenländischen Stubenmusikinstrumente“ bezeichneten Alphörnern müssen die in der ersten Reihe sitzenden Besucherinnen und Besucher herhalten. Und weil Johann Friedrich Händel einmal durch ihren Heimatort gefahren sein soll, performen sie sogar Klassisches in vier Sätzen. Umwerfend komisch und musikalisch perfekt.

Lachsalven im Wechselspiel

Im Wechselspiel lösen die Well-Brüder und Gerhard Polt Lachsalven aus. Die drei Brüder aus Rohrbach, wo die Firma „Rupp-Rohre-Rohrbach“ zuhause ist, verzapfen verbal und musikalisch verpackt ihren Schmarrn, wie man in Bayern sagen würde, ohne eine Miene zu verziehen. Genauso stoisch lauschen sie Gerhard Polts Erzählungen, um zwischendurch mit einem gemeinsam „Ja“ zu bestätigen, was der Altmeister des bayerischen Kabaretts, der 1979 mit der Fernsehserie „Fast wia im richtigen Leben“ den Durchbruch schaffte, ausführte. Mit seinen 84 Jahren ist Gerhard Polts Gesicht fast so faltig geworden, wie sein zerknitterter Trachtenjanker, zu dem er eine undefinierbare Schlabberhose und Turnschuhe trägt. Aber der Mann hat Prinzipien: Bier trinke er nicht nur, weil es schmeckt, sondern aus kultureller Verantwortung heraus.

Seine Vorträge sind nach wie vor messerscharf, auch wenn er zugibt: „Wenn man älter wird, hat man Gedächtnislücken.“ Er gehöre nicht zu denen, die sagen, früher war alles besser. „Aber manches schon“, machte sich Polt, der täglich die Zeitung studiert, über die neuen Medien lustig: „Ein Shitstorm geht mir am Arsch vorbei.“ Sollte jedoch Zeitung oder Internet einmal ausfallen, würde man in der Bäckerei Köbler alles Wissenswerte erfahren, fügte Michael Well später in einem Gstanzl an.

Lobster-Weißwürste mit Algensenf aus der Karibik

Nach der Pause brilliert der 84-Jährige sogar als Sänger. Ob ihn dazu ein Besuch von Kammersänger Ulrich Ress aus Gersthofen, mit dem Polt und die Well-Brüder oft schon in der Staatsoper zusammengearbeitet haben, in der Garderobe inspiriert hat? Köstlich auch sein Vortrag, wie die Integration der Fremden – in diesem Fall Preußen – am Tegernsee verläuft. Über die Weihnachtsfeier der Rotarier, bei dem Lobster-Weißwürste mit Algensenf aus der Karibik kredenzt werden und „wegen der Charity 25 Christstollen in den Sudan geschickt werden.“ Heute ist das alles ganz normal, behaupten die Well-Brüder in ihren Song „Alpinismo Tropical“. Mit dem von künstlicher Intelligenz getexteten und mit drei Ukulelen vorgetragenen „Wochenend im Altersheim“ setzen sie noch einen drauf.

Der frenetische Applaus will nicht enden. Mit rhythmischem Klatschen wird eine Zugabe gefordert. Hans, Christoph und Michael Well geben mit Bauchtanz, Schuhplattler und Irish Stepdance auch körperlich alles, während der Senior das Treiben auf seinem Stuhl sitzend verfolgt, um zum Schluss über Gemütlichkeit zu referieren, für die es Zeit, Geld und Bier bedürfe. Bleibt zu hoffen, dass Gerhard Polt noch genügend Kraft und Lebenszeit verbleibt, um weiter solch vergnügliche Abende bestreiten zu können. „Schleicht‘s eich!“