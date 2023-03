Abitur und Friseurhandwerk: Bei Alena Hackenberg ergänzt sich das

Plus Alena Hackenberg ist Jungunternehmerin im Friseurhandwerk und macht so einiges anders als üblich. Nach dem Abitur wollte sie nicht mit der Welle schwimmen.

Wie passen ein Friseurladen, eine italienische Modeboutique und eine Espressobar zusammen? Für Alena Hackenberg ergänzt sich das sogar. Doch sie hat auch ein besonderes Anliegen: Sie möchte mit ihren 26 Jahren gerade für junge Menschen ein Vorbild sein und sie für das Handwerk begeistern. „Das Studium ist in unserer Gesellschaft leider immer noch am angesehensten“, sagt Hackenberg, "obwohl der Meisterbrief gleichgestellt zum Bachelor ist“. Dabei spricht sie aus eigener Erfahrung.