Arbeiterwohlfahrt feiert Jubiläum des Gersthofer Ortsvereins

Vor 75 Jahren wurde der Ortsverein Gersthofen der Arbeiterwohlfahrt (AWO) gegründet. Nun wurde das Jubiläum mit einem Festakt gefeiert.

Die meisten Gersthofer Bürger kennen die Arbeiterwohlfahrt (AWO) vom AWO-Seniorenzentrum in der Kreuzstraße. Und jeder, der dort schon Verwandte hatte oder auf Besuch war, kann einschätzen, welche Arbeit Heimleitung und Pflegepersonal leisten und mit welch großer Wertschätzung unsere Senioren betreut werden. Dabei wird oft übersehen, dass die Arbeiterwohlfahrt nicht nur das Seniorenzentrum betreibt, sondern als Verband der freien Wohlfahrtspflege auch in vielen anderen sozialen Projekten aktiv ist, wie beispielsweise bei der Aktion „Gesundes Frühstück“ an Schulen oder den Seniorenstammtischen. Nun gab’s ein Jubiläum zu feiern.

Gegründet wurde die Arbeiterwohlfahrt im Jahr 1919 in Berlin durch Marie Juchacz als Reaktion auf die Not nach dem Ersten Weltkrieg, die vor allem unter der Arbeiterschaft herrschte. Nach dem Zweiten Weltkrieg, genauer am 30. Juli 1948, wurde dann in Gersthofen auf Anregung des früheren Bürgermeisters Hans Sturm sen. eine Ortsgruppe der AWO mit 22 Mitgliedern gegründet. Bereits 1952 wurde dann das Seniorenheim gebaut, das vielen älteren Menschen eine Heimstätte gab und immer noch gibt.

Festakt zum 75. Gründungstag der AWO in Gersthofen

Grund genug, das Jubiläum „75 Jahre Arbeiterwohlfahrt Gersthofen“ mit einem Festakt zu ehren. Musikalisch wurde diese gelungene Feier auf Gitarre und Blockflöte begleitet. Sie unterhielten mit einer schönen Auswahl an Volksliedern. Die Begrüßung sprach die Vorsitzende des AWO-Ortsvereins Gersthofen Philomena Grimm. Bürgermeister Michael Wörle brachte in seinen Grußworten den Dank der Stadt und der Bürger für die geleistete Arbeit zum Ausdruck. Er überreichte Philomena Grimm zudem einen Scheck der Stadt über 450 Euro. Ein großes Thema für die AWO und die Stadt ist der notwendige Neubau des Seniorenzentrums, da die bestehenden Gebäude keine Kapazität mehr haben. Vor allem die Suche nach einem geeigneten Platz ist dabei eine große Aufgabe, da der Neubau ähnlich günstig wie das bisherige Heim gelegen sein muss.

Die eigentliche Festrede hielt der Ehrenvorsitzende der Schwäbischen AWO, Dr. Heinz Münzenrieder. In kurzweiligen Worten stellte er die Geschichte der AWO, des Gersthofer Ortsverbandes und die Leistungen des Vereins dar. Beendet wurde der Festakt mit einem gemeinsamen Mittagessen und einem Sommerfest unter der musikalischen Begleitung von Robert Kraus. (AZ)

