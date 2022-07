Beim Weißen Ring wird Opfern von Verbrechen geholfen

Plus Die Opferhilfsorganisation Weißer Ring setzt sich für Kriminalitätsopfer ein. Deren Außenstelle Augsburg leitet Ivo Greipl bereits seit Januar, nun wurde er eingeführt.

Polizist, Pflegevater, Ehrenamtler, das alles ist Ivo Greipl. Der 45-Jährige leitet seit dem ersten Januar die Außenstelle Augsburg des Weißen Rings. Die Organisation bietet Hilfe für Opfer von Kriminalität: Betroffene erhalten zum Beispiel psychosoziale Beratung, Hilfe bei Behördengängen oder finanzielle Unterstützung. Jetzt wurde Greipl im Wirtshaus zum Strasser offiziell in sein neues Amt eingeführt. Warum er sich engagiert.