Der Waldkindergarten Batzenhofen ist eröffnet

Der Waldkindergarten in Batzenhofen ist eröffnet. Direkt am Waldrand haben „Die Batzis“ zwei nagelneue Holzhäuser bezogen. Hier ist Platz für 20 Kinder, die spielerisch die Natur entdecken und gemeinsam mit zwei Betreuerinnen und einem Sozialarbeiter ihre ersten Schritte in die Welt des Lernens gehen. Neben dem Hauptgebäude steht ein geräumiges Toilettenhaus mit Wickeltisch. Zudem gibt es auf dem Gelände einen Regenwasserteich, einen großen Matschhügel mit Sitzstämmen und einen Geräteschuppen.

Icon Vergrößern Der Walkindergarten Batzenhofen ist eröffnet. Im Bild das Außengelände. Foto: Stadt Gersthofen Icon Schließen Schließen Der Walkindergarten Batzenhofen ist eröffnet. Im Bild das Außengelände. Foto: Stadt Gersthofen

„Hier ist der ideale Platz für einen Waldkindergarten. Rundherum ist viel Freifläche, die Kinder sind nach ein paar Schritten im Wald und wenn das Wetter ungemütlich ist, können sich alle im Haus aufwärmen“, freute sich Gersthofens Bürgermeister Michael Wörle, der zur Eröffnung Blumen mitbrachte. Von der Kindergartenverwaltung der Stadt bekamen die Batzis laut Pressemitteilung ein Mini-Hochbeet zum Bepflanzen.

Der Batzenhofener Waldkindergarten hat noch Plätze frei

Der Kindergarten befindet sich in einer idyllischen Waldumgebung. Im Freien werden die Kinder nicht nur spielerisch an die Natur herangeführt, sondern auch in ihrer sozialen, motorischen und kreativen Entwicklung gefördert. „Ich freue mich sehr, dass sich der Waldkindergarten jetzt mit Leben füllt. Wir erkunden hier gemeinsam die Umgebung und so langsam spricht es sich herum, dass Batzenhofen einen neuen Waldkindergarten hat. Noch haben wir auch Plätze frei“, so Teresa Brem, Teil des Betreuungsteams und eine von zwei Gründerinnen der WaLi-Ho gGmbH, die als Träger auftritt. (AZ)

Icon Vergrößern Der Waldkindergarten in Batzenhofen ist eröffnet worden. Die Freude darüber ist groß. Foto: Stadt Gersthofen Icon Schließen Schließen Der Waldkindergarten in Batzenhofen ist eröffnet worden. Die Freude darüber ist groß. Foto: Stadt Gersthofen

Tag der offenen Tür Wer sich den Waldkindergarten anschauen möchte, ist nach Anmeldung (info@wali-ho.de) gerne willkommen. Der Tag der offenen Tür findet am 25. Januar 2025 statt. Alle Informationen zu »Die Batzis« unter www.wali-ho.de. Die Anmeldung für den Waldkindergarten ist möglich unter www.gersthofen.de/anmeldung_kinderbetreuung.