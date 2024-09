Der Waldkindergarten „Die Batzis“ in Gersthofen kann starten

Nach einer längeren Suche nach einem geeigneten Grundstück und einem Träger kann in Gersthofen der erste Waldkindergarten eröffnet werden. „Die Batzis“ in Batzenhofen dürfen ab 1. Oktober an der frischen Luft spielen. Die Anmeldung für Kinder läuft.

Die Planungen für einen Waldkindergarten in Gersthofen laufen seit geraumer Zeit. Nachdem andere Standorte ausgeschieden sind, wurde das Angebot auf einem städtischen Grundstück am Waldrand von Batzenhofen nahe der Sautener Straße ins Auge gefasst. Platz soll dort als erstes für eine Betreuung von 25 Kindern sein. Die Stadtverwaltung hatte im Vorfeld der Planungen Eltern mit Kindern, die zwischen 1. September 2018 und 31. Mai 2022 geboren sind, angeschrieben und gebeten, an einer Online-Befragung teilzunehmen. 104 Familien sagten, sie würden ihr Kind zur Betreuung in einem Waldkindergarten anmelden. Das Angebot richtet sich an Familien, die möglichst viel Raum für das Ausleben der Fantasie in der Natur wünschen - der Wald als großer Spielplatz. Nicht einfach gestaltete sich die Suche nach einem Träger. Im Sozialausschuss der Stadt war schließlich schon ein Beschluss gefallen, den Kindergarten selbst zu betreiben, da ein Interessent zu hohe Zuschussforderungen gestellt habe. Dann zeichnete sich allerdings doch noch eine Wende ab, da eine neue Bewerbung für die Trägerschaft bei der Stadt eingegangen war. Dies war dann auch die favorisierte Lösung bei den Stadträtinnen und Stadträten.

Träger hat Waldkindergarten-Pläne auf Gersthofen umgeschwenkt

„Wir freuen uns sehr, diesen Kindergarten zu eröffnen und den Kindern die Möglichkeit zu bieten, in einer naturnahen Umgebung aufzuwachsen und zu lernen“, sagt Teresa Brem. Sie ist eine von zwei Gründerinnen der WaLi-Ho gGmbH, die als Träger auftritt, und Teil des Betreuungsteams. „In einer zunehmend digitalisierten Welt ist es wichtiger denn je, den Kindern den Zugang zur Natur zu ermöglichen und sie darin zu stärken, die Welt selbstbewusst und achtsam zu erkunden“, ergänzt Alexandra Lange, ebenfalls Gründerin und Mitglied des Betreuerteams. Auf ihrer Homepage teilen die beiden Frauen mit, dass sich mit dem Fokus auf Gersthofen ihre aktuellen Pläne geändert hätten. Sie würden seit gut einem Jahr einen Waldkindergarten vorbereiten und das Projekt in Holzhausen könnten sie „leider dieses Jahr noch nicht verwirklichen“. Brem und Lange hatten ihre Pläne dem Gablinger Gemeinderat im Sommer 2023 vorgestellt.

Im Landkreis Augsburg gibt es mehrere Waldkindergärten: So sieht der Containerwagen in Schwabmünchen aus. Drinnen gibt es auch Stromheizungen, an denen sich die Kinder die Füße und Hände wärmen können.

Melanie Schappin, ehrenamtliche Referentin für Schulen, hat die Idee zum Waldkindergarten mit angestoßen. Sie äußert sich zufrieden: „Ich freue mich, dass wir in der Stadt Gersthofen mit dem Waldkindergarten ‚Die Bazis‘ eine weitere Form der Kinderbetreuung anbieten können.“ Sie wünsche Teresa Brem und Alexandra Lange viel Erfolg und ihnen sowie den ihnen anvertrauten Kindern viel Spaß beim Entdecken der westlichen Wälder. Reinhold Dempf, zweiter Bürgermeister, ergänzt: „Dank des neuen Waldkindergartens in Batzenhofen können wir weiterhin sicherstellen, dass alle Kinder, die einen Betreuungsplatz benötigen, auch einen bekommen.“

Im Landkreis Augsburg gibt es immer mehr Waldkindergärten

Die Zahl der Waldkindergärten im Landkreis Augsburg wächst von Jahr zu Jahr. Nach Angaben der Fachstelle im Landratsamt gibt es in folgenden Kommunen einen Wald- oder Naturkindergarten: Leitershofen, Deuringen, Meitingen, Welden, Königsbrunn, Bobingen, Kutzenhausen-Rommelsried, Biburg, Lettenbach, Dinkelscherben (in Planung), Schwabmünchen, Großaitingen, Wehringen (Naturgruppe gehört zum Kindergarten), Nordendorf (Waldgruppen).

Der Waldkindergarten »Die Batzis« befindet sich in Batzenhofen. Infos unter: www.wali-ho.de. Anmeldung über www.gersthofen.de/anmeldung_kinderbetreuung.