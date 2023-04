Die Gersthofer CSU setzt weiter auf Patrick Haas als Chef

Patrick Haas bleibt weitere zwei Jahre CSU-Ortsvorsitzender in Gersthofen. Allerdings gab's bei den Vorstandswahlen auch Änderungen. Und nicht nur das.

Die Gersthofer CSU setzt weiter auf Patrick Haas. Bei den satzungsgemäßen Neuwahlen des CSU-Ortsverbandes Gersthofen wurde Stadtrat Patrick Haas einstimmig in seinem Amt als Ortsvorsitzender für weitere zwei Jahre bestätigt. Ein paar Änderungen im Vorstandsteam gab's aber auch.

Wie bisher bleiben auch Michaela Rogg, Ines Dollinger und Franz-Xaver Hintermayr die weiteren stellvertretenden Vorsitzenden. Als Schatzmeisterin führt künftig die bisherige Schriftführerin Nina Weishaupt die Kassengeschäfte. Anton Krieger, der die Finanzen sechs Jahre lang verwaltete, schied auf eigenen Wunsch aus diesem Amt. Adele Hammerl ergänzt als neue Schriftführerin das engere Vorstandsteam. Diesem Gremium gehören jetzt vier Frauen und zwei Männer an. Rudolf Birle, Stefan Buck, Thomas Kempter, Christian Heidinger, Michael Rehberger, Karl-Heinz Wagner, Michael Fendt und Wolfgang Hadwiger komplettieren als Beisitzer die CSU-Ortsführung. Dazu kommt noch Markus Strohmeyer als Digitalbeauftragter. Als Kassenprüfer wurden Anton Krieger und Benjamin Knauth gewählt.

Patrick Haas erinnerte an viele zurückliegende Aktivitäten. Dazu gehörte eine Veranstaltung zum Thema „Bahntrasse“ mit dem Bundestagsabgeordneten Hansjörg Durz und Landrat Martin Sailer. Als sehr gelungen wertete Haas die Teilnahme des Ortsverbandes beim Basar der Vereine, bei der für den Fonds „Hilfe in Not“ ein Spendenbetrag in Höhe von 2000 Euro zusammenkam.

Gersthofer CSU will Landtagskandidaten unterstützen

Angesichts der anstehenden Wahlen für Landtag und Bezirkstag im Oktober wieder versprach er: "Wir werden den Landtagskandidaten Leo Dietz und auch Landrat und Bezirkstagspräsidenten Martin Sailer als Kandidat für den Bezirkstag unterstützen." Positiv sei auch, dass mit Ines Dollinger auch eine örtliche Listenkandidatin für den Bezirkstag zur Wahl steht.

Wie der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Stefan Buck berichtete, vermisse man unter anderem klare Ziele bei der Stadtplanung. "Sowohl im Wohnungsbau als auch im Bereich Gewerbeansiedlung fehlt Struktur." Es müsse verhindert werden, dass Gersthofen bei der Schaffung von neuem Wohnraum fremdbestimmt wird. Buck kritisierte auch, dass es zum Verkehr trotz der in den letzten Jahren aus zahlreichen Erhebungen und Gutachten gewonnenen Erkenntnisgewinne immer noch keine Entscheidungen gebe. "Wir werden in Zukunft ein Ausgabenproblem haben, denn mehrere Großbaustellen wie Goethe- und Mozartschule, Bäder, Jugendzentrum stehen an." (AZ)

Lesen Sie dazu auch