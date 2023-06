Dorferneuerung: Hirblingens Ortsmitte soll viel grüner werden

Plus Hirblingen soll im Zuge der Dorferneuerung schöner werden. Nun wurde eine vertiefte Planung vorgelegt. Das Konzept sieht eine neue grüne Ortsmitte vor.

Der Gersthofer Stadtteil Hirblingen wirkt in seiner heutigen Gestaltung wenig einladend – vor allem auch in der Ortsdurchfahrt Wertinger Straße. Und auch der Bereich zwischen der Gaststätte Heimgarten, der Kirche St. Blasius und dem Vereinsstadel soll überarbeitet werden. Deswegen hat die Stadt Gersthofen eine Dorferneuerung eingeleitet. Nun liegt eine vertiefte Planung vor.

Das Konzept zur Dorferneuerung wurde von Vertretern des Büros Steidle & Felgentreu Landschaftsarchitekten sowie des Amts für Ländliche Entwicklung Schwaben im Planungsausschuss vorgestellt. Die vertieften Planungen laufen seit Januar 2022. Dabei gab es wiederholt Bürgerbeteiligungen, bei denen die Hirblingerinnen und Hirblinger ihre Vorstellungen einarbeiten konnten. Genauer betrachtet wurde allerdings diesmal nicht der komplette Ort, sondern vor allem die Gersthofer und Wertinger Straße mit den Ortseingängen im Osten und im Westen. Dabei wurde auch das Umfeld der Wegekapelle nahe dem Feuerwehrhaus näher berücksichtigt. Außerdem liegt ein Konzept für eine Ortsmitte auf den Flächen rund um den Vereinsstadel und die Raiffeisenstraße vor.