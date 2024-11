Es gibt wieder Rasenkonzerte in Gersthofen

Gute Nachricht für Open Air-Fans: Die Rasenkonzerte in Gersthofen gehen in ihr viertes Jahr. Bei der Vorstellung der Winterspielzeit im September hatte Kulturamtsleiter Uwe Wagner die Frage nach einer Neuauflage der Konzert-Reihe mit Blick auf die finanzielle Lage der Stadt noch offen gelassen. Jetzt steht der erste Künstler fest: Die 80er Pop-Ikone Nik Kershaw spielt auf dem Gelände bei den Naturfreunden. Er wird am 9. August mit seinen Evergreens, wie „Wouldn’t it be good“ oder „I won’t let the sun go down on me“ auftreten. Der Erfolg der vergangenen Rasenkonzerte mit drei von vier ausverkauften Veranstaltungen hat noch eine Neuerung zur Folge: Das Team der Stadthalle hat für das Publikum auf dem Rasen zusätzlichen Platz geschaffen. Der Vorverkauf für das Konzert mit Nik Kershaw ist bereits gestartet – die Tickets gibt es auf www.stadthalle-gersthofen.de/rasenkonzerte und im lokalen Kartenvorverkauf. (kar)

