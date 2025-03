Feuerwehr befreit Dackel Pablo aus Fuchsbau

Eine tierische Rettungsaktion spielte sich am Wochenende in Gersthofen ab. Der Grund: Der in Not geratene Dackel Pablo einer Gersthoferin musste von der Feuerwehr aus einem Fuchsbau befreit werden. Die Gersthofer Wehr berichtet von einem aufwendigen Einsatz für die Gersthofer Feuerwehr und das Technische Hilfswerk aus Augsburg und Schwabmünchen. Doch die Mühe hat sich gelohnt.

Rettungsaktion dauerte fast elf Stunden

Icon Vergrößern Dackel Pablo ist wohl auf, berichtet die Gersthofer Feuerwehr. Foto: Bugar, Feuerwehr Gersthofen Icon Schließen Schließen Dackel Pablo ist wohl auf, berichtet die Gersthofer Feuerwehr. Foto: Bugar, Feuerwehr Gersthofen

Die Besitzerin von Dackel Pablo vermisste ihren Hund bereits seit Freitagabend. Schließlich konnte sie ihn in einem Fuchsbau in den Lechauen ausfindig machen. Doch dort wollte Pablo nicht mehr herauskommen. Deshalb rief die aufegrbachte Hundebsitzerin die Feuerwehr - und ein fast elfstündiger Einsatz nahm seinen Lauf, berichtet ein Sprecher der Gersthofer Wehr. In Zusammenarbeit mit dem THW, der Firma Fendt, dem Jagdpächter, der LEW und der Polizei wurden rund 250 Quadratmeter gerodet und rund fünf Kubikmeter Erde händisch und maschinell, bewegt. Erst am Sonntag gegen 19:30 Uhr konnte Pablo unverletzt seiner Besitzerin übergeben werden. Im Anschluss wurde der freigelegte Fuchsbau verfüllt und die Einsatzstelle gesichert. (kinp)