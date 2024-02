Gersthofen diskutiert über künftige Form der großen Feste

Plus Dahindümpelnde Kirchweih, aufgegebenes Stadtfest Kulturina – wie soll sich die Kultur in Gersthofen weiterentwickeln? Dazu holte sich der Stadtrat Rat von außen.

Wie soll es mit den Gersthofer Kulturveranstaltungen weitergehen? Damit befasst sich der Stadtrat bereits seit einiger Zeit. Nun erhoffte sich das Gremium Rat aus der Nachbarstadt Augsburg. Dazu wurde Ekkehard Schmölz, der Leiter des Stadtmarketings Augsburg eingeladen.

Kulturamtsleiter Uwe Wagner verwies darauf, dass bereits am 29. November im Stadtrat über die Zukunftsfähigkeit städtischer Großveranstaltungen debattiert worden war. Das Fazit damals: Mehr Veranstaltungen mit Eventcharakter könnten den Zuspruch des Publikums steigern. Dabei könnte auch der geplante Stadtpark „Grünes Herz“ im heutigen Gersthofer Loch eine wichtige Rolle spielen, um die Innenstadt zu beleben.