Gersthofer Firma Deuter spendet 5000 Euro an ein EOCA-Umweltschutzprojekt  

Im Zuge des 125-jährigen Firmenjubiläums startete Mitte Juni 2023 die Deuter Anniversarally. Der Erlös kommt einem besonderen Projekt zugute.

Auf dem Rücken von zwölf Outdoor-Fans und Athleteninnen und Athleten ging der limitierte Deuter Rucksack Guide 34+8 für 60 Tage quer durch die Länder Deutschland, Österreich, Italien und Portugal. Auf elf unterschiedlichen Etappen wurden an Land, auf dem Wasser und in der Luft ohne Verwendung von motorisierten Hilfsmitteln rund 2174 Kilometer zurückgelegt. Die längste Etappe betrug von Wien nach Innsbruck 730 Kilometer. Die meisten Höhenmeter (exakt 10.695) wurden in Tirol gesammelt.

Gersthofer Unternehmen gibt 50 Cent pro Kilometer

Das Unternehmen spendete für jeden zurückgelegten Kilometer 50 Cent an die EOCA – in Summe 5000 Euro. Damit wird ein Projekt der Vogelschutz- und Studiengesellschaft Serbiens in Gang gesetzt, das Braunbären schützen soll. Da die Zahl der Bären zunimmt, führen häufige Begegnungen zu Schäden an Vieh, Feldfrüchten und insbesondere an Bienenstöcken. Deshalb werden Landwirte in Serbien mit bärenfesten Zäunen für ihre Bienenstöcke unterstützt. Außerdem werden Obstbaumsetzlinge als Bärenfutter abseits der Bauernhöfe gepflanzt, um den Lebensraum der Tiere zu bewahren und den Konflikt zwischen Menschen und Braunbär zu verringern.

Die EOCA wurde vor 17 Jahren gegründet und hat bisher 172 Naturschutzprojekte in 65 Ländern mit insgesamt fünf Millionen Euro unterstützt. Um die Natur zu erhalten und den nächsten Generationen so schöne Momente zu ermöglichen, investiert die Bergsportmarke deuter gezielt in EOCA geförderte Umweltschutzprojekte. (AZ)

