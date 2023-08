Gersthofer Spendenlauf-Erlös kommt Familienstation zugute

„Gersthofen läuft!“, hieß es – und das sportliche Engagement der 140 Teilnehmenden hat neben eigener Fitness auch einen Nebeneffekt: Viel Spendengeld kam zusammen.

Sport treiben für einen guten Zweck: Beim Spendenlauf „ Gersthofen läuft!“ auf dem NaturFreunde/DAV-Gelände in Gersthofen sind rund 140 Läufer dem Aufruf der Kolpingsfamilie Gersthofen, der Gersthofer Party-Freunde, der NaturFreunde Gersthofen sowie dem Deutschen Alpenverein Sektion Gersthofen gefolgt und haben 4.795 Runden auf der Strecke gedreht. Das Engagement kommt diesmal vor allem Kindern zugute.

Für jede zu laufende Runde wurde ein zuvor individuell definierter Betrag gespendet. Insgesamt erliefen die Teilnehmer auf diese Weise 15.599,66 Euro. Auch für kommendes Jahr planen die Initiatoren wieder einen Spendenlauf auf dem NaturFreunde/DAV-Gelände in Gersthofen.

Neues Gruppenangebot in Gersthofer Einrichtung

Nun erfolgte die offizielle Übergabe des Spendenschecks durch Heinz Schaaf (Kolpingsfamilie Gersthofen), Fabian Schiefer (Gersthofer Party-Freunde), Barbara Schimanski (Naturfreunde) und Sigrid Steiner (Alpenverein und 3. Bürgermeisterin) an die Stiftung der Stadt „Hilfe in Not Gersthofen“, vertreten durch Bürgermeister Michael Wörle. Die Stiftung übergibt die Spenden zweckgebunden an die Familienstation Gersthofen für das neue Gruppenangebot „Trennungs- und Scheidungskinder“.

"Aktuell beansprucht das Thema Trennung und Scheidung einen immer größer werdenden Teil unserer Beratungen“, erklärt Daniela Schöbel, Leiterin der Familienstation. „Um die betroffenen Kinder bestmöglich zu unterstützen und zu begleiten, können wir dank ,Gersthofen läuft!' nun in unserer Familienstation mehrere altersspezifische Kleingruppen mit drei bis vier Trennungs- und Scheidungskindern von sechs bis 14 Jahren anbieten.“ In diesen Gruppen erfahren die Kinder, dass sie mit ihren Schwierigkeiten und Sorgen nicht allein sind. „Wir freuen uns sehr, mit den Spendengeldern unsere Gruppenangebote an der Familienstation in Gersthofen ausbauen und damit unsere Angebotspalette weiterentwickeln zu können“, freut sich Daniela Schöbel.

Über die Familienstation Gersthofen

Die Familienstation wird in Kooperation mit der Stadt Gersthofen und dem Amt für Jugend und Familie des Landratsamtes Augsburg unter der Trägerschaft des Frère-Roger-Kinderzentrums, das zur Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg (KJF Augsburg) gehört, betrieben. Sie ist eine niederschwellige Erstanlaufstelle für Rat suchende Familien, Jugendliche und junge Erwachsene – unabhängig von Nationalität, Religion und Einkommen. Die Familienstation Gersthofen ist ein „Familienstützpunkt“ gefördert durch das bayerische Familienministerium. (AZ)

