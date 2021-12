Hermann Josef Schnierle: Ein großer Firmengründer aus Gersthofen ist gestorben

Plus Auf seinen Sitzen hat der Papst Platz genommen, genauso wie Angelina Jolie und Brad Pitt. Nun ist der Unternehmer Hermann Josef Schnierle aus Gersthofen gestorben.

Das Unternehmen Schnierle ist vielen Menschen ein Begriff, nicht nur im Augsburger Land. Gründer Hermann Josef Schnierle ist nun im Alter von 80 Jahren gestorben. Noch bekannter als das Unternehmen sind diejenigen, die schon auf Sitzen der Gersthofer Firma Platz genommen haben: Papst Benedikt, Ex-Formel-1-Pilot David Coulthard, die Rockmusiker der Spider Murphy Gang. Brad Pitt und Angelina Jolie, damals noch ein Paar, haben sich einen VW-Bus mit Sitzen aus Gersthofen ausbauen lassen. Der steile Aufstieg zum Unternehmen von internationalem Rang stand noch in den Sternen, als der Gersthofer Hermann Josef Schnierle 1966 in Augsburg eine Sattlerei gegründet hat.