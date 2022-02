Hier könnte der Neubau der International School entstehen

Plus Die International School Augsburg in Gersthofen platzt aus allen Nähten. Deswegen soll ein Neubau entstehen. Aus derzeitiger Sicht kommen drei Standorte infrage.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2005 wächst die International Augsburg (ISA) ständig. Inzwischen platzt das Gebäude an der Ziegeleistraße im Gersthofer Industriegebiet West aus allen Nähten. Deswegen soll eine neue Schule gebaut werden. Diese soll in einem künftigen Baugebiet westlich der Bahnlinie Augsburg-Donauwörth und nahe dem Gersthofer Bahnhof gebaut werden. Planer legten jetzt drei erste Standortvarianten vor. Doch das ist noch nicht alles.