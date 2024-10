Im Pop-up-Store im City-Center gibt es jetzt Seconhand-Mode

Nach Dirndl und Lederhosen kommen nun Secondhand-Klamotten. Nach dem erfolgreichen Start des Pop-up-Stores im Citycenter Gersthofen wird nun bis Ende Dezember Secondhand-Kleidung für die ganze Familie angeboten. Während der Öffnungszeiten besteht die Möglichkeit, gut erhaltene, saubere und modische Kleidung abzugeben.

„Der Pop up Store in Gersthofen ist eine gute Möglichkeit, die in der Region gesammelte Kleidung einer weiteren Verwendung zuzuführen“, meint Johannes Müller, Geschäftsführer der Aktion Hoffnung. Damit leiste man einen Beitrag zu mehr Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit im Umgang mit Kleidung. Ein weiterer Vorteil sei, dass Secondhand-Kleidung günstiger und oft qualitativ hochwertiger als Neuware ist, betonen die Verantwortlichen.

Hilfe für Entwicklungsprojekte weltweit

Mit den Reinerlösen aus ihrer Arbeit unterstützt die Aktion Hoffnung Entwicklungsprojekte weltweit. Projekte, die zur Verbesserung von Bildungschancen – besonders von Kindern und Jugendlichen - beitragen, stehen dabei im Fokus der Hilfen. So wurden in den vergangenen Jahren z.B. ein Straßenkinderzentrum in Kuajok im Südsudan, das Kinder- und Jugendzentrum „Arche Noah“ in Shkoder, Albanien und das „EVRIM-Zentrum“ in Istanbul in der Türkei gefördert. Heuer setzt sich die Hilfsorganisation besonders für den Ausbau der Ausbildung im Bereich Solartechnik in Uganda ein und trägt zur Finanzierung eines Schutzprogrammes für gewaltfreie und sichere Schulen in Nigeria bei.

Icon Vergrößern Margot Megele präsentiert ein Secondhand-Outfit, dass im Pop-up-Store in Gersthofen angeboten wird. Foto: Karin Stippler, aktion hoffnung Icon Schließen Schließen Margot Megele präsentiert ein Secondhand-Outfit, dass im Pop-up-Store in Gersthofen angeboten wird. Foto: Karin Stippler, aktion hoffnung

Ehrenamtliche Unterstützung gesucht

Für einfache Tätigkeiten wie z.B. die Aufbereitung der Kleidung im Shop und die Unterstützung der Kundinnen und Kunden sucht die aktion hoffnung noch freiwillige Helferinnen und Helfer. Für Rückfragen steht das Team unter 0821/3166-3601 und zu den Öffnungszeiten im Shop zur Verfügung. (AZ)