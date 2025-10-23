Wer geht morgens um sieben schon ins Bierzelt?

Früher war es gelebte Tradition, am Kirchweihmontag oder auch Maurermontag genannt, schon früh am Morgen eine Maß Bier zu trinken und gemeinsam mit Kollegen oder Freunden das Ende der Kirchweih zu feiern. Besonders Handwerker bekamen an diesem Tag frei, um im Festzelt zusammenzukommen und bei zünftiger Musik, guter Stimmung und einem kühlen Bier die Gemeinschaft zu pflegen. Doch wie sieht das heute aus? Wird dieser bayerische Brauch noch immer gelebt, oder gerät er langsam in Vergessenheit? Unsere Redaktion hat sich auf der Kirchweih in Gersthofen umgehört.

Jungbauer und Kuhn haben sich beim Weißwurstfrühschoppen kennengelernt

Als sich um Punkt sieben Uhr morgens die Türen des Festzelts öffneten, standen Daniel Jungbauer und Florian Kuhn schon bereit, beide mit dem gleichen Ziel: eine frische Weißwurst und die Neugier darauf, was so früh am Morgen auf der Kirchweih los ist. Obwohl sich die beiden Männer vorher gar nicht kannten, brachte sie diese Frage zusammen: Wer steht eigentlich um diese Uhrzeit schon im Bierzelt?

Icon vergrößern Die Kirchweih in Gersthofen endet traditionell mit dem Maurermontag. Foto: Marcus Merk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Kirchweih in Gersthofen endet traditionell mit dem Maurermontag. Foto: Marcus Merk

Der 39-jährige Jungbauer hat sich deshalb sogar extra freigenommen. „Ich wollte mir das einfach mal anschauen und wissen wie es ist, schon so früh im Bierzelt zu sein“, erzählt er. Kuhn hingegen muss später noch arbeiten. „Ich war gestern schon auf der Lechhauser Kirchweih und das war ein schönes geselliges Zusammensein. Warum also nicht auch frühmorgens schon kommen? Ich war einfach neugierig, wen ich hier antreffen werde“, erklärt der 43-jährige Kuhn. Beide sind begeistert und wollen auch beim nächsten Maurermontag dabei sein.

Früher wurden Handwerker zum Maurermontag freigestellt, heute müssen sich die meisten Urlaub nehmen

Auch die langjährigen Freunde Bruno und Dietrich haben sich an diesem Morgen auf den Weg ins Festzelt gemacht. Ihren Nachnamen möchten sie nicht in der Zeitung lesen. „Wir waren schon kurz vor sieben Uhr da“, erzählt Bruno stolz. „Damit waren wir die Ersten im Zelt und haben sogar eine Maß gratis bekommen.“ Bruno ist gelernter Maurer und kennt den Maurermontag noch aus Zeiten, in denen der Kirchweihmontag ein fest eingeplanter Feiertag auf dem Bau war. „Früher haben wir vormittags noch halbtags gearbeitet und sind mittags mit dem Chef ins Festzelt gegangen“, erinnert sich Bruno. „Oft gab’s dann auch noch Gutscheine.“

The Jam'son auf der Kirchweih Gersthofen: Die besten Partybilder vom Freitag Icon Galerie 62 Bilder Der Auftakt der Gersthofener Kirchweih am Freitag war ein voller Erfolg, am Abend heizte die Band The Jam'son ein. Hier gibt es die besten Partyfotos.

Heute sieht das anders aus: Dietrich muss sich für den Kirchweihabschluss extra einen Urlaubstag nehmen, ein Umstand, der für viele Handwerker inzwischen Realität ist. Das bestätigt auch Festwirt Bernhard Happacher: „Früher war es üblich, dass die Betriebe am letzten Montag der Kirchweih geschlossen hatten oder ihre Leute freigestellt haben. Heute ist das selten so. Manche kommen frühmorgens vor der Arbeit zum Weißwurstfrühstück, aber die meisten erst nach der Arbeit.“

Dirndlalarm heizt auf der Kirchweih ein: Die besten Partybilder vom Freitag Icon Galerie 68 Bilder Zum letzten Wochenende der Kirchweih in Gersthofen füllte sich das Festzelt, am Freitag sorgte "Dirndlalarm" für Stimmung. Hier die besten Partyfotos.

Diese Freundesgruppe will so lange wie möglich auf der Kirchweih feiern

Freigenommen haben sich heute auch Michael, Fabian, Karl und Andreas. Ihre Nachnamen wollen sie nicht in der Zeitung lesen. Die Freundesgruppe ist seit acht Uhr da. „Wir waren letztes Jahr schon da und finden es einfach cool, dass der Maurermontag noch veranstaltet wird“, sagt Michael. Fabian ist selbst Maurer, wird an diesem Tag jedoch nicht freigestellt. „Manche arbeiten auch nur den halben Tag und können dann am Mittag kommen, aber dass jemand dafür den ganzen Tag frei hat, habe ich noch nicht erlebt“, erzählt Fabian. Wie lange sie heute bleiben, wissen die vier noch nicht – nur so viel: solange sie durchhalten. „Letztes Jahr waren wir bis 17 Uhr da“, erinnert sich Michael. „Nein, wir waren doch sogar bis 19 Uhr da“, wirft Andreas ein. Einig werden sich die beiden nicht und das ist auch gar nicht so wichtig. Hauptsache es wird zusammen und mit einer Maß Bier gefeiert.