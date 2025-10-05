Als die Maß Bier bei der Gersthofer Kirchweih eine Mark gekostet hat

Das bedeutsame Ereignis der Markterhebung feierte vor 75 Jahren die damals 6.533 Einwohner zählende Gemeinde Gersthofen ausgiebig. Der Termin hierfür war das Kirchweihwochenende vom 14. bis zum 16. Oktober 1950. Weil das Fest alle Erwartungen übertraf, beschloss der Marktgemeinderat als „Denkstein an die Markterhebung“ ab dem Jahr 1951 jedes Jahr regelmäßig eine „Gersthofer Kirchweih“ abzuhalten. Diese Tradition wird heuer in der Zeit ab dem 10. bis zum 20. Oktober fortgesetzt. Demnach findet die Kirchweih zwar nicht zum 75. Mal, aber nunmehr seit 75 Jahren statt.

Anfangs ging die Kirchweih auf dem Platz hinter dem Rathaus über die Bühne. Erst ab 1981 wechselte das Fest auf den Standort an der Schubertstraße. Dort war die Gersthofer Kirchweih bis zum Jahr 2019 noch im Süden der Stadt beheimatet. Nach vierjähriger Unterbrechung gab es letztes Jahr wegen Corona-Unterbrechung und einer Standortverlagerung am neuen Festplatz nördlich der Thyssenstraße einen Neustart.

Die Bewohner sollten Häuser und Straßen schmücken

In Erinnerung an die große Feier der Markterhebung vor 75 Jahren wurden die Bürgerinnen und Bürger vom Festkomitee gebeten, dem ganzen Ort ein „Gesicht eines würdigen Marktes“ zu geben. So sollen die Straßen mit den Flaggen des Bundes, mit den weiß-blauen Landesfahnen oder dem Rot-weiß unserer Gemeindefarben geschmückt sein. Alle Bewohner an den Straßenzügen sollten ihre Häuser und Fenster zieren. Auch die örtlichen Lokalitäten sollen mit kostenlosen Tanzveranstaltungen zum Fest beitragen. Die mit der Vorbereitung des Festes Verantwortlichen baten ausdrücklich, entgegen früherer Zeiten frei und völlig unpolitisch zum ersten Mal nach Kriegsende zu Ehren der Heimat der Gemeinde ein Festkleid anzulegen.

Auf der Wiese hinter dem Rathaus wurde für die drei Ehrentage extra ein Festzelt in der Größe für 1.200 Personen aufgestellt. Für die Masse der Besucher und für die vielen Schaulustigen war das restlos überfüllte Festzelt zu klein. Den Festabend gestalteten am Samstag die örtlichen Vereine. Der Heimat- und Volkstrachtenverein, der TSV und der „Liederkranz“ boten mit der Festkapelle des bekannten Augsburger Oberkapellmeisters Max Hempel unter dem vom örtlichen Dekorationsmaler Hans Öttl gemalten Bühnenbild ein vom freudig gestimmten Publikum mit reichem Beifall belohntes Programm. Allein schon der Musiker-Profi Max Hempel, von ihm stammt auch der allseits bekannte Laridah-Marsch, sorgte mit seiner Kapelle für heitere Stimmung und Festesfreude. Das Bierzelt bewirtete der damalige Strasser-Wirt Georg „Schorsch“ Konrad. Die Maß Festbier aus der Hasen-Brauerei kostete eine ganze Mark. Auch die Kinder durften sich freuen, mit Schaukel und Karussell, mit Wurst und Brezen und mit einem Luftballon-Wettflug.

Karusselle sind für Kinder seit jeher der Höhepunkt auf der Gersthofer Kirchweih und auch ein Ratsch wird immer gerne gehalten. Das Foto entstand in den Anfangsjahren des Festes. Foto: Stadtarchiv Gersthofen (Archivfoto)

Den denkwürdigen Tag der Markterhebung leitete am Sonntag in der Pfarrkirche St. Jakobus ein von Geistlichen Rat Dominikus Rothermel zelebriertes Hochamt ein. Als Höhepunkt beim feierlichen Festakt im Festzelt überreichte mit den besten Wünschen Landrat Albert Kaifer unter dem tosenden Beifall der Gäste an Gersthofens Bürgermeister Josef Helmschrott offiziell die Markterhebungsurkunde. Ein äußeres Zeichen einer verpflichtenden Würdigung der Markterhebung war die Beschaffung einer neuen Amtskette. Diese stammte aus den Goldschmiedewerkstätten Biwus & Burkhard aus Augsburg. Verwaltungsinspektor Michael Heumann legte Bürgermeister Josef Helmschrott als ersten Träger die Amtskette um.

„Neben der Ehre, jetzt eine Marktgemeinde zu sein, erwachsen für uns aber künftig daraus noch größere Aufgaben“, so Bürgermeister Josef Helmschrott in seiner Festansprache. Auf bejubelte Zustimmung stießen die vom Bürgermeister gemachten Bekanntgaben der aktuell vom Marktgemeinderat gefassten Beschlüsse. Trotz noch abzutragender Sorgenberge aus der Kriegsnachzeit waren dies die Projekte, wie der Bau eines Schwimmbades, die Errichtung eines Altenheimes, weitere Neubauten zur Beseitigung der Wohnungsnot und auch die Förderung von Eigenbesitz durch Verfügungstellung von gemeindlichem Grund und Boden.

Der Haunstetter Bürgermeister gratulierte mit einem Gedicht

Der Haunstetter Bürgermeister Xaver Widmeier überbrachte nicht nur die Glückwünsche aller Landkreisgemeinden. Sein persönlicher Glückwunsch und ein Geschenk an den jungen Markt war ein von ihm verfasstes Gedicht in schwäbischer Mundart. Dieses endete mit der Vermutung: „Jatz lond deam Fescht sein freia Lauf, D´r „Markt“, dear feiert heit sei Dauf, Ear ka vielleicht – dös heart ma geara – no d´Haubtschtadt von Eurobba weara.“

Ein Feuerwerk der Fabrik Sauer krönte als ein Glanzstück der Pyrotechnik am sonntäglichen Abendhimmel Gersthofens Ehrentag der Markterhebung. Beschenkt wurden die 50 ältesten Einwohner aus den Geburtsjahrgängen von 1861 bis 1873 mit je einer Flasche Wein. Moritz Klopfer aus der Bürgermeister-Langhans-Straße war mit Geburtsjahr 1861 damals der älteste Gersthofer Bewohner. Ein bisschen Marketing gab es damals auch schon. Wer von den Feierlichkeiten Grüße aus Gersthofen entsenden wollte, der konnte dies mit einer exclusiven Festpostkarte, deren Motiv von dem einheimischen Graphiker Albert Cramer entworfen wurde, tun.

Ein farbenfrohes Spektakel ist die Gersthofer Kirchweih jedes Jahr im Herbst. Auf dem ehemaligen Volksfestplatz steht heute das neue Gymnasium und daher wurde an der B2 ein neuer Festplatz gebaut. Foto: Andreas Lode (Archivfoto)

Galt der Kirchweih-Sonntag ganz der lokalhistorischen Feier der Markterhebung, so gehörte der darauffolgende Montag dem 25-jährigen Jubiläum des über Schwabens Grenzen hinaus bekannten Gersthofer Viehmarktes. Der Marktbetrieb war bei über 700 aufgetriebenen Stück Vieh aller Art in vollem Gange. Dazu veranstaltete der Bayerische Bauernverband unter seinem Obmann Markus Deffner im Bierzelt eine landwirtschaftliche Großkundgebung. Der einst so bekannte Viehmarkt ist seit den Markterhebungsfeierlichkeiten vor 75 Jahren Geschichte. Aber den „Denkstein“ zur Erinnerung daran gibt es als „Gersthofer Kirchweih“ in der Tradition noch immer. Auch heuer wieder in der Zeit vom 10. bis zum 20. Oktober.