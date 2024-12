Neues Freizeitangebot in Gersthofen: Spaß mit dem Discgolf

Minigolf kennt jeder, aber Discgolf? Dies ist ein Frisbee-Spiel, bei dem versucht wird, von einem fest gelegten Punkt (Tee) mit möglichst wenigen Würfen die Scheibe in einen Korb zu befördern. Wer Lust hat, diesen Freizeitspaß einmal auszuprobieren, kann dies in Gersthofen tun: Dort wurde ein neuer Parcours erbaut und kann ab sofort bespielt werden.

Was noch gefehlt hat, waren Hinweisschilder, die den Parcours-Verlauf aufzeigen und das Spiel erklären. Nun ist alles fertiggestellt und Michael Kobella, ein international erfolgreicher DiscGolf-Spieler, der bereits zweimal den Amateur-Weltmeistertitel in dieser Disziplin in den USA gewonnen hat, zeigte Bürgermeister Michael Wörle den Parcours und verriet ihm ein paar Tricks zu den Basiswürfen „Drive“, „Approach“ und „Putt“.

Der Discgolf-Parcours beginnt hinter dem neuen Gersthofer Gymnasium

Der neue Discgolf-Parcours beginnt hinter dem neuen Paul-Klee-Gymnasium und schlängelt sich entlang der Skateanlage Richtung BRK-Bereitschaft Gersthofen. „Discgolf ist eine wunderbare Art, sich in der Natur zu bewegen und gleichzeitig Spaß zu haben“, erklärte Michael Kobella von der WOD WORLD OF DISCS GmbH, die den Parcours gebaut hat. Der Augsburger teilt leidenschaftlich die Freude daran, die Scheiben durch die anspruchsvoll gestaltete Anlage zu werfen. Der Parcours besteht aus elf Bahnen, die sowohl Anfänger als auch erfahrene Spieler herausfordern.

„Die Regeln sind einfach: Ähnlich wie beim klassischen Golf versuchen die Spieler, mit so wenigen Würfen wie möglich eine Disc in den Korb zu befördern. Dabei kommt es auf Technik, Konzentration und ein bisschen Geschick an“, erklärte Kobella.

Icon Vergrößern Der Discgolf-Parcours Gersthofen beginnt hinter dem neuen Paul-Klee-Gymnasium und schlängelt sich entlang der Skateanlage Richtung BRK Bereitschaft Gersthofen. Foto: Stadt Gersthofen (Kai Schwarz) Icon Schließen Schließen Der Discgolf-Parcours Gersthofen beginnt hinter dem neuen Paul-Klee-Gymnasium und schlängelt sich entlang der Skateanlage Richtung BRK Bereitschaft Gersthofen. Foto: Stadt Gersthofen (Kai Schwarz)

Der neue Parcours ist kostenlos zugänglich und eignet sich für Familien, Gruppen oder Einzelspieler. „Er ergänzt das Freizeitangebot in Gersthofen perfekt und ich freue mich, dass wir diesen Sport hier unterstützen und Bürgerinnen sowie Bürgern eine neue Möglichkeit geben, Zeit in der Natur zu verbringen“, sagte Wörle.

Wurfscheiben können im Jugendzentrum ausgeliehen werden

Zur Nutzung des Parcours benötigt man nur eine eigene Wurfscheibe oder die spezielle Discgolf-Variante davon. Erfahrenere Spieler haben meist drei oder mehr Scheiben zur Auswahl. Das ist jedoch für die ersten Versuche nicht zwingend erforderlich. Im Juze Gersthofen gibt es diese speziellen Scheiben, die dort ausgeliehen werden können. Für das Frühjahr 2025 plant Michael Kobella auch mehrere Kurse auf dem Parcours in Gersthofen anzubieten. Die genauen Termine werden noch bekanntgegeben. Weitere Informationen zum Parcours sowie eine Score-Karte und ein Video gibt es hier: www.gersthofen.de/discgolf.