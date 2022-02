Gersthofen

06:00 Uhr

Planer-Vorschlag: Erhält die B2 in Gersthofen einen begrünten Deckel?

Plus In die Jahre gekommen ist das Industriegebiet Gersthofen West. Nun haben Städteplaner Visionen vorgelegt, was dort und im Umfeld in Zukunft möglich ist.

Von Gerald Lindner

Im Industriegebiet Gersthofen West befinden sich zahlreiche Unternehmen, die schon seit Jahrzehnten dort arbeiten. Die Stadt möchte das Gebiet zwischen der Bahnlinie Augsburg-Donauwörth und der B17/ B2 mittelfristig aufwerten und hat dafür eine "Städtebauliche Sanierungsmaßnahme" beschlossen. Städteplaner haben nun den Bestand auf Potenziale untersucht und Vorschläge für eine künftige Entwicklung gemacht. Darunter ist auch eine spektakuläre Idee.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen