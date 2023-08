Gersthofen

18:00 Uhr

"Reden ist gut für die Seele": "Schwätzbänkle"-Aktion ist gestartet

Gerd Holzheu (rechts) erschien überpünktlich zum Start unserer "Schwätzbänkle"-Aktion in Gersthofen.

Plus Seit Montag sind wir im Landkreis Augsburg unterwegs, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Mancher konnte den "Schwätzbänkle"-Start kaum erwarten.

Gerd Holzheu ist überpünktlich. Schon lange vor dem offiziellen Start um 10 Uhr steht der 83-Jährige an der Kapelle St. Emmeram in Gersthofen. Er hat von der "Schwätzbänkle"-Aktion unserer Redaktion in der Zeitung gelesen – und ist zur Sicherheit eine halbe Stunde vor dem angekündigten Treffpunkt vor Ort. Damit er auch auf jeden Fall drankommt.

Holzheu wohnt seit sechs Jahren in Gersthofen, die Liebe hat ihn hierher verschlagen. 2017 hat der gebürtige Augsburger ein zweites Mal geheiratet. Eher ungewöhnlich in seinem Alter, könnte man denken. "Man muss sich trauen, darum heißt es auch Trauung", sagt Holzheu. Er hat einige solcher Sprüche auf Lager. "Bewegung ist genauso wichtig wie Verpflegung", ist auch so einer.

