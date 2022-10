Roboter Bella singt und serviert im Gersthofer La Commedia

Plus Seit dem Sommer nutzt das La Commedia einen Roboter als Servicekraft. Er hilft Kellnern und verblüfft Gäste mit seinen Fähigkeiten. Unser Video zeigt Bella in Bewegung.

Wenn Bella abends ihre Runden durchs Restaurant dreht und italienische Schlager schmettert, dann ist sie die Show. Reihenweise zücken Gäste ihre Handys und drehen Videos von der singenden Servicekraft. Denn diese ist ein Roboter.