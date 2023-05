Gersthofen

18:00 Uhr

Wie traumatisierten Flüchtlingen in Gersthofen geholfen werden soll

Plus Viele Menschen haben auf der Flucht schreckliche Dinge erlebt und leiden darunter. Susanne Donn und Marcos Fernandez Rivero kennen ihre Nöte.

Von Matthias Schalla Artikel anhören Shape

Manchmal ist es nur ein einzelner Brief, der die Flüchtlinge an ihre Grenzen bringt. Ein Schreiben, in dem lediglich steht, dass die Leistungen bewilligt wurden. Eigentlich eine gute Nachricht - wenn man sie versteht. Doch zusätzlich zu dem einen kleinen Satz hängen noch drei weitere Seiten an. Rechtsbehelfsbelehrung, Widerspruchsmöglichkeiten, gesetzliche Informationen. "Amtliche Post kann für traumatisierte Menschen der reinste Horror sein", sagt Susanne Donn. Der Sprache nicht mächtig, würde sie allein der Umfang des Schreibens bereits erschlagen. "Denn sie wissen, dass in dem Brief eine Entscheidung stecken kann, die Auswirkungen auf ihr ganzes Leben haben wird." Seit Mai ist Susanne Donn in Gersthofen zusammen mit dem Psychologen Marcos Fernandez Rivero bei der Diakonie zuständig für das Projekt "Therapeutische Angebote für Flüchtlinge", abgekürzt "TAFF". Vier Buchstaben, die für das Ziel stehen, die Versorgung traumatisierter und psychisch erkrankter Flüchtlinge zu verbessern.

Seit Mai ist Susanne Donn in Gersthofen zusammen mit dem Psychologen Marcos Fernandez Rivero bei der Diakonie zuständig für das Projekt "Therapeutische Angebote für Flüchtlinge", abgekürzt "TAFF". Foto: Andreas Lode

Seit sieben Jahren ist Susanne Donn nun bereits in der Flüchtlingshilfe aktiv. Zuvor war die Diplom-Pädagogin Geschäftsführerin bei der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung. Sie kennt die Nöte der Menschen, weiß um ihre Ängste und Sorgen. Doch die Arbeit mit Menschen, die aus den Kriegsgebieten dieser Welt Schutz suchen und Asyl beantragen, ist damit nicht zu vergleichen. "Vor allem, wenn es sich um minderjährige Kinder handelt, die Schlimmstes erlebt haben", sagt sie und fügt mit leiser Stimme hinzu: "Das ist schon heftig." Umso wichtiger sei es, in einem Team zu arbeiten, und mit ihrem spanischen Kollegen hat sie einen Profi an der Seite, der trotz seiner erst 28 Jahre wichtige Erfahrungen im Josefinum in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sammeln konnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen