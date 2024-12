Soll der neue Festplatz in Gersthofen asphaltiert werden?

Der neue Festplatz in Gersthofen hat seine erste Probe bestanden – zumindest, wenn es um die Frage geht, wie er von den Menschen angenommen wird. Ein Beweis dafür war die Kirchweih im Oktober. Dort feierten zuletzt etwa doppelt so viele Menschen wie in den Jahren zuvor, als die Kirchweih vorübergehend auf dem Rathausplatz stattfinden musste. Dabei ist der neue Festplatz am Stadtrand noch gar nicht richtig fertig. Wie geht es weiter? Um diese Frage drehte sich die jüngste Sitzung des Bauausschusses. Am Ende fand sich mit knapper Mehrheit ein Fahrplan für das kommende Jahr.

