Vier Impfaktionen in Gersthofen nach zwei Stunden ausgebucht

Die Nachfrage nach der Spritze gegen Corona steigt im Landkreis Augsburg rasant. Das zeigt sich auch bei der Terminvergabe zu Impfungen im Gersthofer City Center.

Die Verantwortlichen der Stadt Gersthofen haben es kommen sehen. In der Ankündigung zu vier Impfaktionen im City Center steht: "Es ist davon auszugehen, dass die Termine bereits am Donnerstag schnell vergeben sein werden." Und so kam es. Presseprecher Kai Schwarz sagt: "Die Leitungen haben geglüht." Inzwischen ist die Hotline nicht mehr besetzt. Zwei Stunden hat es gedauert, bis alle 500 Termine für vier Tage im Dezember vergeben waren. Am 6., 7., 13. und 14. Dezember in der Zeit von 12 bis 18 Uhr werden diejenigen, die einen Termin ergattern konnten, im City Center Gersthofen die Spritze gegen Corona bekommen.

Braucht der Landkreis Augsburg mehr Impfangebote?

Bürgermeister Michael Wörle: "Es freut mich, dass unser Impfangebot eine so große Nachfrage ausgelöst hat. Das zeigt, wie hoch der Bedarf und die Akzeptanz an Impfungen mittlerweile ist. Allerdings zeigt die Resonanz auch, dass deutlich mehr Impfangebote gemacht werden müssen." (AZ)

