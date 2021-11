Gersthofen

vor 48 Min.

Viermal Impfaktion mit Biontech im City-Center Gersthofen

Die Stadt Gersthofen lässt jetzt an vier Tagen gegen Corona impfen. So kommen Sie an einen Termin.

Am Nikolaustag, kommenden Montag, 6. Dezember, wird im Gersthofer City-Center geimpft. Weitere Impfaktionen am Dienstag, 7. Dezember, Montag, 13. Dezember, und Dienstag 14. Dezember, schließen sich an. Das hat die Stadtverwaltung Gersthofen mitgeteilt. Jeweils von 12 bis 18 Uhr werden Sonderimpftermine im City-Center Gersthofen angeboten. Hierfür stehen die Räumlichkeiten des BRK-Testzentrums im ersten Stock bereit. Der Zugang zum Impfzentrum ist über den Rathausplatz möglich. Eine Terminvereinbarung ist im Vorfeld zwingend erforderlich. Angeboten werden neben Erst- und Zweitimpfungen auch die sogenannten Booster-Impfungen, sofern zwischen der 2. und 3. Impfung mindestens ein Abstand von fünf Monaten liegt. Die Impfungen werden mit dem Vakzin Comirnaty von Biontech/Pfizer durchgeführt. Impflinge müssen für den Termin einen Personal- sowie den Impfausweis mitbringen. So bekommen Sie einen Impftermin in Gersthofen Eine Terminvereinbarung ist am Donnerstag, den 2. Dezember 2021, von 8 bis 18 Uhr sowie am Freitag, den 3. Dezember 2021, von 8 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 0821 2491 - 777 möglich. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Termine bereits am Donnertag schnell vergeben sein werden. Vor Ort können keine Termine vereinbart werden. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Erst vergangene Woche hatte bei einer Impfaktion in der Turnhalle des TSV Gersthofen riesiger Andrang geherrscht, der zu langen Wartezeiten führte. Insgesamt wurden dort 380 Impfdosen gespritzt. (AZ) Lesen Sie dazu auch Landkreis Augsburg Plus Der Landkreis Augsburg ändert seine Impfstrategie

Landkreis Augsburg Plus Im Dezember wird in Gablingen wieder geimpft

Themen folgen